AKAM Araştırma: ‘Hayır’ açık ara önde, ‘Evet’ çıkarsa şirketi kapatırız

Avrasya Kamuoyu Araştırma (AKAM) 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandum sonucunda ‘Evet’ çıkması halinde şirketi kapatacağını duyurdu.

AKAM’ın son referandum anketi çalışmasından ayrıntılar ilk kez Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında açıklandı.

AKAM Başkanı Kemal Özkiraz’ın kendisine yolladığı mesajı okuyan Dündar, referandumda kesinlikle ‘Hayır’ çıkacağını söylediğini aktardı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Dündar’ın okuduğu mesaj şöyle: “Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.”