 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.287
  • Altın 150,444
  • Dolar 3,7240
  • Euro 3,9503
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSon Dakika Haberi... Diyarbakır'da patlama oldu...

AKAM Araştırma: ‘Hayır’ açık ara önde, ‘Evet’ çıkarsa şirketi kapatırız

»
AKAM Araştırma: ‘Hayır’ açık ara önde, ‘Evet’ çıkarsa şirketi kapatırız
Avrasya Kamuoyu Araştırma (AKAM) 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandum sonucunda ‘Evet’ çıkması halinde şirketi kapatacağını duyurdu.

AKAM’ın son referandum anketi çalışmasından ayrıntılar ilk kez Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında açıklandı.

AKAM Başkanı Kemal Özkiraz’ın kendisine yolladığı mesajı okuyan Dündar, referandumda kesinlikle ‘Hayır’ çıkacağını söylediğini aktardı.

Sözcü’de yer alan habere göreDündar’ın okuduğu mesaj şöyle: “Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'de propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor08 Nisan 2017 Cumartesi 14:04
  • Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: “Cenevre'deki siyasi süreç ilerletilmeli”08 Nisan 2017 Cumartesi 13:53
  • Türkiye, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin BM'ye mektup gönderdi07 Nisan 2017 Cuma 10:46
  • Gezici Araştırma açıkladı; rüzgâr tersine döndü06 Nisan 2017 Perşembe 13:56
  • İşte Türkiye Anayasa Referandumundaki son anket! Hayır mı önde? Evet mi?05 Nisan 2017 Çarşamba 21:22
  • Son referandum anketinde fark açılıyor! İşte o anket!05 Nisan 2017 Çarşamba 10:23
  • Referandumda ''Hayır'' çıkarsa Erdoğan ne yapacak ?05 Nisan 2017 Çarşamba 10:21
  • Türkiye'de 16 kentte referandum için yapılan saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı04 Nisan 2017 Salı 16:38
  • Erdoğan, Kayseri mitingine gitmedi; davet edilen Abdullah Gül de katılmadı02 Nisan 2017 Pazar 21:13
  • “Erdoğan Diyarbakır mitingini iptal etmeyi düşündü, son anda ikna ettiler”02 Nisan 2017 Pazar 21:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti