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Akama sahillerinde göçmen teknesi tespit edildi

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Kıbrıs’ın batısında “Akama” sahillerinin 10 deniz mili açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir teknenin Rum Sahil Güvenlik radarlarınca tespit edildiği iddia edildi.
Akama sahillerinde göçmen teknesi tespit edildi

Kıbrıs’ın batısında “Akama” sahillerinin 10 deniz mili açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir teknenin Rum Sahil Güvenlik radarlarınca tespit edildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye kıyılarından hareket eden ve kaçak göçmen taşıyan bir teknenin dün akşam 08:00 sularında Rum Sahil Güvenlik güçlerinin radarlarınca tespit edildiğini savunarak, Sahil Güvenlik teknesinin hemen durumu kontrol için bölgeye hareket ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Sahil Güvenlik teknesini gören mülteci teknesinin uzun bir süre kıyıya yanaşmadığını belirtirken, teknenin akıbetinin ne olduğuna dair başka herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

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