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Akan Kürşat’ın tutuklanması… Erhürman: Rum Yönetimi endişe yaratacak bir süreci devreye soktu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda Fazilet Özdenefe’nin eşi Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasıyla ilgili konuştu.
Akan Kürşat’ın tutuklanması… Erhürman: Rum Yönetimi endişe yaratacak bir süreci devreye soktu

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda Fazilet Özdenefe’nin eşi Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasıyla ilgili konuştu. 


Rum Dışişleri Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Erhürman, Rum Yönetiminin endişe koşulları yaratmaya çalıştığını söyleyerek, “Rum Yönetimi “biz mümkün olduğunca bu uygulamaları yapacağız, derdimiz Kuzey’de olup da Rum mallarıyla bir şekilde iştigal edenlerde endişe yaratacak bir süreci devreye sokmaktır” diyor aslında”. 
Güney Kıbrıs’ın bu davayı hem hukuki hem de siyasi olarak değerlendirdiğini kaydeden Erhürman, “siyasi amaçlar için kullanılmayacak bir şey, siyasi olarak vurgulanıyor” ifadelerini kullandı. 


“Bu bir kişinin bir fiili ile ilgili bir şey değil”
“Yabancılara mal satışlarının hem içeride hem de dışarıda başıma iş açacağını defalarca vurguladık” diyen Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu bir kişinin bir fiili ile ilgili bir şey değil. Davanın esasına ilişkin bilgi almaya çok çalıştık ancak alamadık. 16 Ocak’ta İtalya’da dava görülecek o zaman net olarak algıya bileceğiz. Bu bir kişinin fiili ile olmadı, ülkede yaşanan inşaat patlamaları ve yabancıları mülk satışları sonucunda patlak verdi. Rum Bakan Kuzey’de mülk satışı hızlandı vurgusu yapıyor. ”


“Kıbrıs sorunu çözülmezse bu tür sorunlarla karşılacağız”
Mülkiyet konusunun müzakere masasındaki 6 temel başlıktan bir tanesi olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bir nokta artık hepimizin kafasında netleşmeli. Mülkiyet sorunu Kıbrıs sorununun parçasıdır. Müzakere masalarında 6 temel başlık vardır, bir tanesi de mülkiyettir. Kıbrıs sorunu çözülmezse mülkiyet konusunda ön görülebilir bir yapıya ulaşmadıkça bu tür sorunlarla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

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