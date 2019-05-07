Akandere açıkladı: Öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durdurma kararı aldık

Kar-İş Başkanı Akandere açıkladı...

İşte o açıklama;

Üzülerek belirtmek isteriz ki çözüme kavuşturmak için çok uğraştık çok çabaladık ancak hep son dakikalarda şaşırtıldık. Alınan kararların uygulanmasında bahanelerle karşılaştık. Biz hiçbir zaman hakkımız olmayanı talep etmedik. Bir sorun varsa ortaya koyduk süreyi tıkamadık çözümde sunduk. Empati yaptık haklı yanlarda bulduk ama haklı yanlarımızın göz ardı edilmesini asla kabul edemeyiz.

18 eylül 2018 de izin makamında yolcu eşya taşıma tarifesine verilen %30 luk artış bir türlü Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci taşımacılığı sözleşmelerine yansitilmadi. Hayat bu kadar pahalı hale gelmişken ve yasal olarak 18 Eylül itibarı ile artışın sozlesmelerimiz eklenmesi gerekirken bir türlü artışın verilmemesini kabul etmemizi kimse beklemesin. Biz edebimizle saygımızla bu şekilde bu taşımacılığı yapamayacagimizi tüm kamu oyuna ve Işveren olan Eğitim Bakanlığı ve hükümet edenlere duyurduk. Ancak maalesef hertaraf haklı olduğumuzu söylesede uygulamada hep sıkıntı yaşadık.

Burdan belirtmek isterim ki biz yarından itibaren 8.05.2019 itibarı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullara sözleşmeli öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durdurma kararı aldık. Yarından itibaren süresiz grev kararımızı tüm kamu oyuna duyururuz.

Taşıyarak yok olmaktansa taşımadan var olmayı tercih ederiz.