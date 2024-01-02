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Akandere: T izinleri kimlere verildi?

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, T izni kriterlerinin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.
Akandere: T izinleri kimlere verildi?

Akandere konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, İzin Kurulu kriterlerine uygun olanların “T izni” alacağını, bazı izinlerin geri çekildiğini ifade ettiğini anımsattı.

“Lütfen o bahsettiğiniz kriterlerin ne olduğunu bizimle paylaşır mısınız? Hangi izin taleplerinin değerlendirilip kime neye göre kaç adet izin verildiğinin gerçeğini kamuoyu ile paylaşır mısınız” diyen Akandere şu soruları yöneltti:

“Mesela yıllardır T izin dilekçesi olup bekleyen, tek geçimi taşımacılık olan, vergisini ve tüm sorumluluklarını ödeyenler bu kritere uygun mu? Dilekçe başvuru tarihleri göz önünde bulunduruluyor mu? Mesela son izin kurulu toplantısında izin verilen kişilerin ne zaman başvuru yaptıklarını da şeffaflık adına paylaşabilir misiniz? Yıllardır içerde başvurusu olup tüm soruşturmaları yapılmış dosyalar beklerken daha 1 hafta önce başvuru yapıp hemen izin kurulu toplantısı gündemine alınan ve T izin verilenler var mı?”

Kimlere ne kadar T izni verildiğiyle ilgili listenin paylaşılmasını isteyen Akandere, “Daha önce söyledik, yine söylüyoruz: Toplu taşımayı ve özellikle Turistik izinleri rant kapısı olarak gören ve T izni alıp kiralayanları tespit edip iptal edip, bu işi gerçek anlamda yapanlara vermeniz gerekmektedir. Bunun tespitini yapmak hiç de zor değildir. Turizm taşımacılık ciddi ve bir o kadar önemli bir iştir. Yoldan geçenin yapabileceği bir iş değildir” dedi.

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