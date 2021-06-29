Akansoy açıkladı.. Meclis yarın da toplanamayacak ve Ekim ayına ertelenecek!

İşte açıklama;
Hükümet, memleket için büyük zaman kaybı.
Dün Mecliste nisap sağlayamayan ve birbirine düşen hükümet vekilleri, Meclisi bugün de açamadı.
Yarına ertelenen oturum yine açılamayacak. Çünkü bir grup vekil Ankara’da olacak. Günün sonunda İç Tüzük gereği Meclis Ekim ayına ertelenecek.
Bu ciddiyetsizliğin, rezilliğin bir an önce bitmesi, azınlık hükümetinin halkın yakasından düşmesi için erken seçime gidilmesi gerekir.
Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !
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