Akansoy: "Aday çıkarma kararı mutlak değildir ama taban, aday konusunda istekli"

"CTP şu anda bizim araştırmalarımıza göre yüzde 25-30 bandındadır. Erhürman’ın bu rakamın üzerinde bir toplumsal kabulü olduğunu da biliyoruz. CTP, vereceği kararla, seçimlerde belirleyici bir aday olacaktır.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili ve MYK üyesi Asım Akansoy, Genç TV’de ‘Bugüne Dair’ isimli programa katılarak, Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partisinin düşüncelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TABANDA KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI YÖNÜNDE İSTEK VAR”

CTP Parti Meclisi’nin geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı aldığını anımsatan Akansoy, “CTP tabanında kendi adayını çıkarması yönünde bir istek var… Bunu görmezden gelemeyiz” dedi.

Adayın kim olacağı konusunun henüz net olmadığını ifade eden Akansoy, “Fakat yeni seçilen Parti Meclisi oturup, eski kararı düzeltip, ‘biz aday çıkarmayacağız’ da diyebilir” şeklinde konuştu.

“ALINAN KARAR MUTLAKTIR DİYEMEYİZ…”

“Parti Meclisi oturur, gündemine alır ve değerlendirir. Geçmişte alınan karar mutlaktır diyemeyiz” diyen Akansoy, “Ama CTP tabanında genel olarak aday çıkarma isteğinin oluğunu, bunun canlı olduğunu ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“MESELE ŞUDUR; FEDERASYONA ULAŞABİLMEK”

CTP’nin çözüm konusunda kararlılıkla mücadele eden bir parti olduğunu söyleyen Akansoy, “Çözüm konunda bir bölünme içerisine girmeyiz. Biz CTP olarak çözüm yönünde atılan her adımı desteklemedik mi? Mesele şudur; federasyona ulaşabilmek. Başarılı olmak” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turlu olacağına dikkat çeken Akansoy, “Biz bu süreçte eğer aday çıkaracaksak kendi adayımızı, çıkarmayacaksak da federasyon müzakerelerini devam ettirecek bir kişiyi destekleyeceğiz. CTP kendi kapasitesini federasyona ulaşmak bağlamında kullanmak istiyor. Herhangi bir çatışma, bölünme olamaz” şeklinde konuştu.

“CTP YÜZDE 25-30 BANDINDA… ERHÜRMAN’IN BU RAKAMIN ÜZERİNDE TOPLUMSAL KABULÜ VAR”

Son günlerde basında yer alan anketlerin sorulması üzerine ise Akansoy, şöyle devam etti:

“CTP’nin belirleyici bir gücü olduğunu söyleyebilirim. CTP şuanda bizim araştırmalarımıza göre yüzde 25-30 bandındadır. Erhürman’ın bu rakamın üzerinde bir toplumsal kabulü olduğunu da biliyoruz. CTP, vereceği kararla, seçimlerde belirleyici bir aday olacaktır.”