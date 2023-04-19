Akansoy: Ahmet Ünsal, CTP döneminde görevinden alınacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kanal Sim’de Damla Dabis Özel’in konuğu oldu. Asım Akansoy, Dinişleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın CTP döneminde görevinden alınacağının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi de yanına alarak TC’deki seçimlere yönelik propaganda yaptığını vurgulayan Akansoy, “Siyasete çok meraklıysa Türkiye’de siyasetini yapsın. Gelip burada siyaset maksadıyla kapı kapı gezmesin” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKELÇİ KENDİ ASLİ GÖREVİNE DÖNSÜN”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi de yanına alarak TC’deki seçimlere yönelik propaganda yaptığını ifade eden Akansoy, “Bir ülkenin büyükelçisi, o ülkenin devletini temsil eder. Sayın Büyükelçi burada bir partinin temsilcisi olarak bulunmamaktadır” dedi. Büyükelçinin, bir partizan gibi konuşmalar yaptığını kaydeden Akansoy, söz konusu durumun “çok tehlikeli” olduğunun altını çizdi. “Halkı temsil etmesi yerine partizanlık yapması, buradaki TC vatandaşları arasında da huzursuzluk yaratmaktadır” diyen Akansoy, Zorlu Töre’nin söz konusu durumla ilgili Meclis’te verdiği cevabı anımsattı ve cevabı “içler acısı” olarak niteledi. Büyükelçiye, “kendi asli görevine dönme” çağırısında bulunan Akansoy, “Siyasete çok meraklıysa Türkiye’de siyasetini yapsın. Gelip burada siyaset maksadıyla kapı kapı gezmesin” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ VE EKONOMİK RANT DÜZENİ, KIBRIS’IN KUZEYİNİ DE KAPSADI”

Havaalanı konusunun da tamamen siyasi çerçeveye oturtulduğunu vurgulayan Akansoy, orada korkunç bir rant olduğunun da bilindiğini ifade etti. “Türkiye’deki seçim yaklaşırken Türkiye’deki rant düzeni bağlamında Ercan Havaalanı’nın da paylaşıldığı iddia ediliyor” diye konuşan Akansoy, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik rant düzeninin, Kıbrıs’ın kuzeyini de kapsadığını belirtti. Akansoy, söz konusu çarpık düzenin, hayatın her alanını olumsuz bir şekilde etkilediğini söyledi. Son günlerde gündem olan Dinişleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın Girne Belediyesi’nde iftar yemeğine katılmasıyla ilgili de konuşan Akansoy, “Bu konu bir şekilde CTP’yi sevmeyen kesimler tarafından istismara uğratılıyor. CTP’nin Ahmet Ünsal ile görüşü çok nettir. Bizim bu konuda kendimizi sınayacak bir durumda olmadığımızı düşünüyorum. Biz çok net tavır koyan bir partiyiz. Ahmet Ünsal CTP döneminde görevinden alınacaktır. Ahmet Ünsal üzerinden bir tartışmaya ihtiyaç yok. Girne’de yapılan organizasyonda, din görevlilerine 20 kişilik bir kontenjan vardı. Ahmet Bey o kontenjandan geldi. Özel davetle gelmedi. CTP’nin temel ilkeleri ve görüşleri bellidir” dedi.

“CTP İKTİDARINDA GEREKEN YAPILACAKTIR”

Söz konusu noktada kadın örgütü başta olmak üzere tüm CTP’nin çok güçlü bir mücadelesi olduğunu anımsatan Akansoy, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da aynı görüşte olduğunu vurguladı. Akansoy, “Hepimiz Ahmet Ünsal ile ilgili ortak görüş sahibiyiz ve CTP iktidarında da gereken yapılacaktır” dedi. CTP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve “Enerjide Ortak Vizyon” başlığıyla 18 örgütün imza attığı metinle ilgili soruları da yanıtlayan Akansoy, “CTP öncülük yapmalı, inisiyatif almalı, önderlik yapmalı denildi. Biz de sorumluluk bilinciyle hareket etti. CTP tarihinde ve bugün hiçbir zaman çalışanların vereceği karara müdahale etmek gibi aymazlık içerisinde olmaz. Biz, her şeyden önce örgütlere saygı duyduğumuz için bir saat içerisinde 18 örgütü bir araya getirebildik. Biz asla ve asla hiçbir örgüte bu kararı alın demedik. Böyle bir şey olamaz. Biz örgütleri bir araya getirdik, bu yük KIB-TEK çalışanlarının üzerinde kalmıştı ve bir çıkmaz vardı. O çıkmaz konusunda daha farklı öneriler olsaydı, CTP de önerilerini ortaya koyardı” diye konuştu.

“SAĞDAN SOLDAN CTP’NİN ÜZERİNE YÜKLENİLİYOR”

CTP’ye yapılan haksız eleştirileri kabul etmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Akansoy, CTP’nin sorumlulukla hareket ettiğini, o sorumluluk bilinciyle imzasını da oraya koymadığını kaydetti. “Büyükelçi Metin Feyzioğlu CTP’yi aradı” iddialarını ortaya koyanın, ispatla yükümlü olduğuna da dikkat çeken Akansoy, “Sağdan soldan CTP’nin üzerine yükleniliyor. CTP, toplum örgütlerine ev sahipliği yaparak bu oyunu bozdu. Bize telefon falan gelemez” dedi. Kıbrıs sorununun, temel mesele olduğunun da altını çizen Akansoy, “CTP federasyondan vazgeçecek değildir. Müdahale ile seçtirilmiş olan Ersin Tatar’ın, herhangi bir tezini gerçekleştirememesinden bizim tezimizin doğru olduğu bellidir” diye konuştu. Günün sonunda Kıbrıs sorununda yeni bir zeminin, her şartta ortaya çıkacağını vurgulayan Akansoy, “Bundan sonra uzun uzadıya müzakereler değil kalınan yerden devam edilmesi gerekiyor. Müzakerelerin çözüm odaklı olması ve belli bir zaman diliminde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.