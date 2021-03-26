  • BIST 1.375
  • Altın 446,112
  • Dolar 8,0349
  • Euro 9,4642
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Akansoy Ailesinden 5 Kişi Yarın Sivil Törenle Defnedilecek

» »
Muratağa’da katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliklendirilen Akansoy ailesinden 5 kişi yarın defnedilecek.
Akansoy Ailesinden 5 Kişi Yarın Sivil Törenle Defnedilecek

Muratağa’da katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliklendirilen Akansoy ailesinden 5 kişi yarın defnedilecek.

Emine Rüstem Akansoy (36), Sezin Rüstem Akansoy (20), Mustafa Rüstem Akansoy (13) Erbay Rüstem Akansoy (11) ve Sibel Rüstem Akansoy (8) yarın saat 10.00’da düzenlenecek sivil bir törenle Muratağa Sandallar Atlılar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’te topluca katledilenler bir süreden beridir Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları sonucunda kimliklendirilip, Muratağa’daki şehitlikte ayrı ayrı mezarlarda defnediliyor. Aralık 2020’de kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek toplam 14 çocuk kimliklendirilip, ayrı mezarlarda toprağa verilmişti.

EOKA, 20 Temmuz 1974’te eli silah tutan erkeklerin çoğunu esir kamplarına götürdüğü Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini İkinci Barış Harekatı’ın başlamasının ardından yeniden basmış ve en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında 126 Kıbrıslı Türkü topluca katledip, gömmüştü. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaz kaçağı sonucu ev yandı!26 Mart 2021 Cuma 13:05
  • Bankaya sahte 500 Euro banknotları verdiler!26 Mart 2021 Cuma 13:01
  • Satışa hazır uyuşturucuları pencereden aşağıya attı!26 Mart 2021 Cuma 12:58
  • Aynı sokaktaki 2 evi soyan şahıs tutuklandı26 Mart 2021 Cuma 12:54
  • Polisten önemli uyarı26 Mart 2021 Cuma 12:52
  • Zaroğlu:’’Başkanlığımda YDP’de ortak akıl ile hareket edilen bir dönem olacak''26 Mart 2021 Cuma 12:50
  • KKTC'ye günlük uçuş sayısı 4'e çıkarıldı!26 Mart 2021 Cuma 12:29
  • KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Girne Belediyesi Fidan Dikimi gerçekleştirdi26 Mart 2021 Cuma 11:36
  • Bakan Canaltay: Altyapı Yatırımları Güney Mesarya’nın Kalkınmasına Katkı Yapacak26 Mart 2021 Cuma 11:35
  • Ek mesailer bugün ödeniyor26 Mart 2021 Cuma 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti