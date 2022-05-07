Akansoy: Arıklı da Ataoğlu da Ankara'nın iki dudağına bakıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, gelinen aşamada çok büyük bir ekonomik ve siyasi krizin olduğunu söyleyerek, bunların aşılabilmesi için ciddi siyasi hareketlere ihtiyaç olduğunu belirtti

Akansoy: UBP Kurultayına ve seçmene müdahale yapıldı

Haber Kıbrıs Web TV‘de Ali Baturay‘ın sorularını yanıtlayan Akansoy, 2020 yılı ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin aslında bir deprem olduğunu ve şu anda yaşamakta olduklarımızın da aslında o depremin artçıları olduğunu söyledi.

Akansoy, UBP Kurultayına, seçmene müdahale yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ın zorla seçtirildiğini, Ersan Saner’in ara formül olarak başbakan yaptırıldığını, tüm bunların UBP içindeki sistemi doğal olarak bozduğunu belirtti.

Herhangi bir büyük partide yaşanan sarsıntının ülkede de sarsıntıya yol açmakta olduğunu söyleyen Akansoy, bu müdahaleleri yapanların tam da bu sarsıntıyı yapmak istediklerini, ülkede taş üstüne taş konmamasını, huzursuzlukların olmasını istediğini ve evin anahtarının kendilerinde olmasını istediklerini söyledi.

“Arıklı da Ataoğlu da Ankara’nın iki dudağına bakıyor”

Akansoy, gelinen aşamada çok büyük bir ekonomik ve siyasi krizin olduğunu söyleyerek, bunların aşılabilmesi için ciddi siyasi hareketlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bir partinin toplumsal güven erozyonuna uğramışsa yeniden toparlanmasının kolay olmadığını, zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Akansoy, “Öyle bir çelişki içindeyiz ki bir yandan UBP ile hükümet kuran iki küçük parti demokrasi sınırları dışına çıkarak 100 maddelik bir muhtıra sundular. Hükümet programına rağmen, bunlar olmazsa olmaz dediler. Tüm bunlar aslında müdahale süreçlerinin devam ettiğinin göstergesidir” dedi.

Akansoy, Erhan Arıklı’nın da Fikri Ataoğlu’nun da halk iradesine değil Ankara’nın iki dudağına baktığını belirterek, “Bizim demokratik sistemimiz gereği siyasi partilerin yönetimleri ve başkanlarını delegeleri ve üyeleri seçer. Herkesin bu tercihe ve halka saygı duyması gerekir. UBP’nin başında Sucuoğlu varsa vardır. Sucuoğlu’nu görevlendirmek ya da görevlendirmemek bir dış unsurun görevi olamaz” diye konuştu.