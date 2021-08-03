Akansoy: BK kararı için talep başvurusuna olumsuz yanıt verildi

"Gayrı yasallıkların ve özelde bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un paylaşımı:

Kapalı Maraş’ın yüzde %3.5’lik bölümünün askersizleştirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayınlanmadı.

Meclis üzerinden yaptığım ilgili BK kararı için talep başvurusuna “gizli” olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verildi.

Anayasa’ya aykırı olan ve kamuoyunun bilgi edinmesini önleyen, engelleyen bu tavrın kabul edilmesi mümkün değildir.

Gayrı yasallıkların ve özelde bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.