  • BIST 1.402,430
  • Altın 484,65
  • Dolar 8,3150
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Akansoy: BK kararı için talep başvurusuna olumsuz yanıt verildi

» »
"Gayrı yasallıkların ve özelde bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."
Akansoy: BK kararı için talep başvurusuna olumsuz yanıt verildi

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un paylaşımı:

Kapalı Maraş’ın yüzde %3.5’lik bölümünün askersizleştirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayınlanmadı.

Meclis üzerinden yaptığım ilgili BK kararı için talep başvurusuna “gizli” olduğu gerekçesi ile olumsuz yanıt verildi.

Anayasa’ya aykırı olan ve kamuoyunun bilgi edinmesini önleyen, engelleyen bu tavrın kabul edilmesi mümkün değildir.

Gayrı yasallıkların ve özelde bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşılı kişilerin kapalı alanlara girişlerinde serbestlik tartışılıyor03 Ağustos 2021 Salı 09:25
  • Gönyeli'de elektrik kesintisi yapılacak03 Ağustos 2021 Salı 08:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün İstanbul’a gidiyor03 Ağustos 2021 Salı 08:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?03 Ağustos 2021 Salı 08:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (3 Ağustos 2021)03 Ağustos 2021 Salı 08:26
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar03 Ağustos 2021 Salı 08:23
  • Yeniboğaziçi'nde pozitif vakalar!02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:07
  • Saner: Aşısız kişilere PCR testi ücretli olacak (VİDEO)02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:39
  • Toros: Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmakta ve yalnızlaştırmakta olan ayrılıkçı zihniyeti kınıyorum02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
  • KKTC'de 94 vaka saptandı, 236 kişi taburcu oldu02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti