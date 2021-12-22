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Akansoy: “BM güvenlik kararları dışına çıkmak demek çözümsüzlük demektir”

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Akansoy, federasyon isteyenlerin ve bu tezi ortaya koyanların ne kadar haklı olduğunu zamanın gösterdiğini belirterek, bu tezin özünün çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu söyledi.
Akansoy: “BM güvenlik kararları dışına çıkmak demek çözümsüzlük demektir”

Akansoy, federasyon isteyenlerin ve bu tezi ortaya koyanların ne kadar haklı olduğunu zamanın gösterdiğini belirterek, bu tezin özünün çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu söyledi.

 Akansoy, şunları söyledi, “BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkmak demek, çözümsüzlük demektir. Ankara hükümeti ve Sayın Tatar bugün çözümsüzlük tezini destekliyor noktasındadır. Bu nedenle çözüm konusunda bir adım atma durumları söz konusu değildir. Anastasiadis, sütten çıkmış ak kaşık olmamasına rağmen, Sn Tatar’ın kendisini çok rahatlattığını söyleyebiliriz.” dedi.
Akansoy, “Kıbrıs sorununda elbette farklı görüşe sahip olabilirsiniz. Siz federasyon değil başka bir şey söyleyebilirsiniz, bu hakkınızdır. Ancak ortaya koyacağınız siyaset Kıbrıs Türk halkına zarar vermemelidir. Kıbrıslı Türklerin haklarını geriletmemeniz gerekiyor.”
Asım Akansoy, iki ayrı devlet tezinin bizi dünyadan kopardığını, gerilettiğini söyleyerek, Anastasiadis’in Kıbrıs Cumhuriyeti düzenine dönme çağrısına dair, önemli olanın bir çözüme sahip olmak değil, sürdürülebilir, kalıcı bir çözüme sahip olmak olduğunu da belirtti.

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