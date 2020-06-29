Akansoy: “BRT’nin siyasete taraf tutulması kabul edilemez”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı. Yasa tasarısına 27 milletvekili kabul, 15 ret oy kullandı; 8 kişi oylamaya katılmadı.

Başbakan Ersin Tatar, BRTK bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, BRT’nin devletin ve halkın sesi olduğunu belirterek, BRT’nin teknolojik gelişmelere göre eldeki imkanlar dahilinde geliştirileceğini söyledi.

AKANSOY: “BRT’NİN SİYASETE TARAF TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ”

Genel kurulda söz alan CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, BRT’nin Kıbrıs Türk halkı için değerli ve önemli kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, yayınlarında tarafsız olmasının önemine vurgu yaptı.

Akansoy, bugün BRT’nin istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, kurumda ciddi sıkıntılar yaşandığını, personelin kaos yaşadığını, personeller alındığını, toplu iş sözleşmesinin faaliyete geçemediğini, personelin kadrosuz çalıştırıldığını, tüm bunların da çalışanların performansını düşürdüğünü söyledi.

BRT’de programlarda taraf tutulduğunu, bunun yapılmaması gerektiğini ifade eden Akansoy, BRT’ye yönelik eleştirilerde bulundu; siyasete taraf olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

BRT Yasası’na göre kurumda görev alan kişilerin siyasi partilerde çalışamayacağını anlatan Akansoy, ancak BRT Yönetim Kurulu’nda yer alan hükümete mensup partilerin temsilcilerinin aynı zamanda partilerinde de görev yaptığını söyledi.

Akansoy, BRTK’da tüm siyasi partilere eşit davranılması ve söz verilmesi gerektiğini vurguladı.

SANER: “ORTAK PAYDADA BİR ARAYA GELELİM BU GÜZİDE KURUMUMUZU DAHA İLERİYE GÖTÜRELİM”

UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, bugün en önemli kurumlardan BRT’nin bütçesini görüştüklerini ifade ederek, kurumun daha ileriye gitmesi için hükümet olarak çalışmaya ve katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Saner, BRT’nin en çok izlenen televizyon konumunda olduğunu ifade etti. Diğer televizyon kanallarının da BRT sayesinde uyduya çıkabildiğini ifade eden Saner, BRT’nin Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya en iyi şekilde duyurmak için çalıştığını kaydetti.

Kurumda bazı programlar için sözleşmelerin her dönem yapıldığını ve geçmiş dönemlerde de yapıldığını ifade eden Saner, şikayet etmek yerine kuruma sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Saner, Meclis yayınlarının teknik arızalarından kesildiğini, altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Gelin ortak paydada bir araya gelelim bu güzide kurumumuzu daha ileriye götürelim” dedi.

AMCAOĞLU: “BÜTÇEYE UYULMALI”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, BRT’nin önemini söylemeye gerek olmadığını ifade ederek, BRT bütçesi ile ilgili rakamlar verdi. Amcaoğlu, BRT’de ister iktidar ister muhalefette olunsun BRT bütçesine uyulmasının önemine işaret ederek, BRT’nin geleceği açısından bunun önemine dikkat çekti.

TATAR: “ELDEKİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLECEK”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, BRT’nin önemine işaret ederek, BRT sayesinde her kesimin sesini duyurduğunu, teknolojinin gelişmesiyle de bunun arttığını, o yüzden kimsenin sesini kısma gibi bir anlayışları olmadığını söyledi.

“BİR YANLIŞLIK VARSA DÜZELTİLSİN… TALİMAT VERME YOK”

Tatar, bu yüzden BRT’de kime nasıl yer verildiği konusunda da bir yanlışlık varsa düzeltilmesi çağrısında bulunarak, hiçbir zaman birilerine talimat verme gibi bir durumun olmadığını kaydetti.

BRT’nin yayınlarının KKTC’nin zenginliği olduğunu ifade eden Tatar, BRT’nin herkesin üzerinde önemle durduğu bir kurum olduğunu belirtti, “BRT devletin sesidir, bu ciddiyetle itibarla yayınlarını sürdürmesi önemlidir” diye konuştu.

BRT Yasası ile de ilgilendiklerini ifade eden Tatar, çalışanların yasa ile ilgili bir beklentisinin olduğunu bildiğini ifade ederek, çalışanlara başarılar diledi.

Başbakan Tatar, BRT’nin devletin ve halkın sesi olduğunu ifade ederek, gerekli yatırımların imkanlar ölçüsünde BRT’ye yapılacağını kaydetti.

Diyalog TV konusuna da değinen Tatar, bu konuda kendilerinin bir kararı olmadığını, kararın Ankara’da alındığını ve yayından çıkarıldığını kaydetti. Tatar, Diyalog TV’nin tekrar başvuruda bulunduğunu ve cevap beklendiğini bildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından BRTK 2020 Bütçe Yasa Tasarısı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.