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Akansoy: Cenevre’de masayı deviren siyasi cephe şimdi de Elam’ın arkasına sığınmaya başladı.

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"O kadar sevindiler ki, faşist Elam oy artırdığı için sıraya girip tek tek kutlamaya,açıklama yapmaya başladılar. Bir sevinç bir sevinç ki sormayın."
Akansoy: Cenevre’de masayı deviren siyasi cephe şimdi de Elam’ın arkasına sığınmaya başladı.

CTP Gazimağusa Milletvekili  Asım Akansoy açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Cenevre’de masayı deviren siyasi cephe şimdi de Elam’ın arkasına sığınmaya başladı.

O kadar sevindiler ki, faşist Elam oy artırdığı için sıraya girip tek tek kutlamaya,açıklama yapmaya başladılar. Bir sevinç bir sevinç ki sormayın.

Aynen, 2004’te Papadopulos için allah ondan razı olsun hayır dediler, dedikleri gibi.

Her iki tarafın aşırı milliyetçileri birbirlerini çok seviyor. Hatta bir araya gelip muhabbet edenler, ortak iş yapanlar bile var.

Sevgilerinin sınırı yok. Birbirlerini siyaseten de besliyorlar.

Bu adayı nefret ve düşmanlıkla, ayrılıkçı düşünceyle bölmeye çalışanlara geçit vereceğimizi sananlar yanılıyor.

Güneydekilerde kuzeydekilerde bir ve aynı.

Dönecek bu rüzgar.

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