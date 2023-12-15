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Akansoy: CTP İktidarında Üretim Ve Sanayi Başlıca Sorumluluk Alanlarımız Olacak!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin önümüzdeki süreçlerde hükümetin büyük ortağı olarak iktidara geleceğini vurguladı ve kendi iktidarlarında üretim ve sanayinin başlıca sorumluluk alanları olacağını ifade etti.
Akansoy: CTP İktidarında Üretim Ve Sanayi Başlıca Sorumluluk Alanlarımız Olacak!

Genel Sekreter Asım Akansoy ve CTP milletvekilleri, 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul ederek görüştü. Sanayi Odası’nın farkındalık yaratma amacı ile düzenlediği bu ziyareti oldukça anlamlı bulduğunu dile getiren Akansoy, “CTP olarak biz ekonominin gelişmesi noktasında üretimin çok temel bir unsur olduğunu düşünen bir siyasi partiyiz” dedi. Akansoy bu çerçevede Sanayi Odası ile her zaman görüş alış verişinde bulunduklarını ve bunun gelecek dönemde de süreceğini aktardı. 

Akansoy: Üretim, bir toplumun toplum olmasının esasıdır
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bir toplumun toplum olmasının esasının üretimden geçtiğini söyledi. “Bu topraklarda vardık, varız ve var olacağız diyorsak, bu yolu birlikte yürüyeceğiz diyorsak, bu ülkeyi birlikte yönetmekte muktediriz diyorsak burada temel unsur üretimdir” diyen Akansoy, üretimin olmadığı, sadece ithalata dayalı bir ekonomiyle, varlık mücadelesi ekseninde ciddi kaymalar olduğunu ifade etti. CTP’nin önümüzdeki süreçlerde hükümette büyük ortak olacağını dile getiren Asım Akansoy, “Üretim ekonomisi ve sanayi bizim başlıca sorumluluk alanlarımızdan birisi olacaktır. Sizler de bu politikaların geliştirilmesinde asli rol oynayacaksınız. Biz CTP olarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz diyoruz. Siyasi bencillik içerisinde hareket etmiyoruz” şeklinde konuştu. 

Kamacıoğlu: Pandemi dönemi üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da CTP heyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, pandemi döneminin ülkedeki üretimin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini söyledi. 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası nedeniyle bu ziyareti düzenlediklerini kaydeden Kamacıoğlu, “Amacımız, bütün organlarımızla insanlarımıza sizin nezdinizde bir daha yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır” dedi. Üretimin daha üst noktalara taşınabilmesi için hem siyasiler hem de basının desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Kamacıoğlu, “Bu destek olduğu takdirde ürettiklerimizi tüketmekle ciddi bir ekonomik rahatlığa ulaşacağız” dedi.

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