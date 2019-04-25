Akansoy: CTP'liler sorumluluğunun bilincindedir

"Cımbızla çekilen kelimecikler üzerinden büyük manşetler atılmış. Oysa o kadar önemli şeyler konuştuk ki biz. Yazılanlar, söylediklerimi hiçbir şekilde karşılamıyor. Bunu önce bir yazayım."

CTP Milletvekili Asım Akansoy açıklama yaptı...İşte o açıklama;

Dün yaptığım konuşmayı herkes bir yana çekti. Bir medya kuruluşu hariç hiç kimse de arayıp ne dedim, hangi bağlamda dedim, nasıl dedim neler anlattım, ne düşünürüm...diye sormadı. Sonra da medya dedikodu kazanı dediğimizde alınıyor arkadaşlarımız.

Sevgili Damla Dabis Ozel'in sağolsun keskin kalemi millete malzeme çıkardı .

Cımbızla çekilen kelimecikler üzerinden büyük manşetler atılmış. Oysa o kadar önemli şeyler konuştuk ki biz. Yazılanlar, söylediklerimi hiçbir şekilde karşılamıyor. Bunu önce bir yazayım.

Hükümetin devamı konusunda her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz, koyacağız. Kıbrıslı Türk toplumuna verdiğimiz sözler var, bu sözleri yerine getirmek konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Mali ve Ekonomik Protokol, görüşülüyor. Dedikodulara kulak asmayın. Bir zaman dilimi var o süreç ilerliyor dedim. Bizim bu konudaki önceliğimiz halkımıza verdiğimiz sözlerdir ki o da "hükümet programı"nda ifadesini buluyor.

Kişilerle ilgili tartışma, iddia üzerine yapılan bir vurguydu.

Kriz miriz yok. Rahat olun.

Ne de koltuk kavgası.

CTP'liler sorumluluğunun bilincindedir.