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Akansoy: CTP'nin erken seçim önergesi hâlâ yürürlükte bulunmaktadır.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy bütçe görüşmelerinin ertelenmesini eleştirdi.
Akansoy: CTP'nin erken seçim önergesi hâlâ yürürlükte bulunmaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy bütçe görüşmelerinin ertelenmesini eleştirdi.

Akansoy, “Kendileri keyif sürerken halkın cebine göz dikenlerin ne halkla ilişkiler oyunları ne de zaman kazanma çabaları işe yarayacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

CTP olarak, erken seçim konusundaki kararlılığımızın asla değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bugün yapılması beklenen "ivedilik görüşmesi", dün yaşanan doğal felaketin etkileri ve bütçe görüşmelerinin yoğun gündemi nedeniyle 9 Aralık tarihine ertelenmiştir.

CTP'nin erken seçim önergesi hâlâ yürürlükte bulunmaktadır.

Yasa önerimizi verdik ve bu öneri şu anda Komiteye gönderilmiştir. Her an bu önerinin ele alınmasına hazırız. Bugün görüşülecek olan konu sadece "ivedilik"ti.

Öte yandan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Bey’in sürekli olarak konuları saptırarak gündem yaratmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Ancak, bilinmelidir ki, erken seçim konusu, hükümetin halkımıza verdiği zararların bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükümetin icraatları ve programları artık halk nezdinde ciddiye alınmamaktadır. Halk zarardan en erken zamanda kurtulma noktasındadır.

2025 yılında, yeni sorunların gündeme geleceği ve yıpratıcı bir yıl olacağı konusunda birçok işaret vardır. 2025 Mali Yılı bütçesi, bu durumun en açık örneğidir.

Kendileri keyif sürerken halkın cebine göz dikenlerin ne halkla ilişkiler oyunları ne de zaman kazanma çabaları işe yarayacaktır.

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