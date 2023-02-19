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Akansoy: Dayanışma ruhunu baltalayan anayasaya aykırı adımlara müsaade etmeyeceğiz

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Akansoy: Dayanışma ruhunu baltalayan anayasaya aykırı adımlara müsaade etmeyeceğiz
Akansoy: Dayanışma ruhunu baltalayan anayasaya aykırı adımlara müsaade etmeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP-DP-YDP Hükümetinin “depremzedelere yardım” adı altında maaşlardan bir yıl boyunca kesinti yapılmasını amaçlayan Yasa Gücündeki Kararname‘sini Anayasa Mahkemesi‘ne taşıyacak olan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek belirtti

Akansoy: Hükümetin asgari ücretliden kesinti yapılmasını gündeme getirmesi asla kabul edilemezdir

Parti adına yazılı açıklama yapan Akansoy, Türkiye’nin güney ve Güney Doğu illerini etkileyerek, yıkıma neden olan ve Kıbrıs’ı da derin bir acıya boğan deprem felakenin yaşandığı bir süreçte, halkın büyük bir dayanışma örneği sergilediğine dikkat çekti.

Akansoy, “Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kıbrıs Türk halkı büyük bir dayanışma ruhuyla müthiş bir yardımlaşma örneği sergileyerek elinden gelen her türlü katkıyı yapmış, yapmaya da devam etmektedir.
Buna rağmen; ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Anayasa’ya aykırı bir şekilde hazırlanan Yasa Gücünde Kararname ile tüm topluma ek vergi yükü getirmesi ve asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar ile özellikle dar gelir grubundaki asgari ücretliden kesinti yapılmasını gündeme getirmesi asla kabul edilemezdir” dedi.

“Yasa Gücünde Kararname halka ek vergi yükü getirecek”

Akansoy şöyle devam etti;

“Birçok kez bu tür kararlar öncesinde tüm paydaşlarla diyalog içerisinde olunması gerektiğini ifade etmiş olmamıza rağmen ‘ben bilirim, ben yaparım’ mantığıyla tüm halka ek vergi yükü getirecek şekilde ele alınan Yasa Gücünde Kararname, ülkemizde sıkıntılı bir durumda olan ekonomik yapıyı daha da kötü hale getirecektir. Söz konusu durum, ürün fiyatlarını artıracak ve halkımızın alım gücü daha da düşecektir.

Ülkeyi yönetenlere tavsiyemiz, bu karardan bir an önce geri dönmeleri, işi yargı sürecine bırakmamaları ve tüm paydaşların katılımı ile şeffaf bir şekilde ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğu ve bunların somut hangi projelerde kullanılacağı belirlemeleridir.

“Karanameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak olan sendikalarımızın yanındayız”

Kıbrıs Türk halkı ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için dayanışma göstermesi gerektiği noktada, bu dayanışmasını tereddütsüz biçimde göstermektedir ve gösterecektir. Ancak bu ruhu baltalayacak adımlara da asla müsaade etmeyecektir. CTP olarak bizler de etmeyeceğiz.

Dayanışma bilincinden yoksun bir şekilde çıkarılan bu Yasa Gücünde Kararname’yi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan sendikalarımızın ve bu Yasa Gücünde Kararname’ye karşı olduğunu belirten tüm sivil toplum örgütlerimizin yanında olduğumuzu belirtir, ülkeyi yönettiğini iddia edenlere de bu anlamsız ve Anayasa’ya aykırı karardan geri dönmeleri çağrısı yaparız.

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