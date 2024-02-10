Akansoy: “Denenmemiş tek şey CTP’nin tek başına iktidarıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Türk halkının bir an önce erken seçimle temiz bir sayfa açması gerektiğini vurguladı. İktidar ortaklarının kendi içlerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı memleket meselelerine duyarsız kaldığını ifade eden Akansoy, “Programlarla güçlü kadrolarla temiz, dürüst insanlarla bu ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Akansoy bugün, Kanal SİM’de Damla Dabis Özel’in hazırlayıp sunduğu “Haber Aktif” programına konuk olarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CTP’nin ülkeyi yönetmek için gerekli kadro ve vizyona sahip olduğunun altını çizen Akansoy, projelerini tamamen hayata geçirebilmeleri için CTP’nin tek başına iktidara gelmesi gerektiğine işaret etti.

“Denenmemiş tek şey CTP’nin tek başına iktidarıdır”

Ülkede yönetim anlamında denenmemiş tek şeyin CTP’nin tek başına iktidarı olduğuna dikkati çeken Akansoy, eğer koalisyon ortaklığına gidilirse hükümet programının ortakların da hassasiyetlerini dikkate almak zorunda kalacaklarını ifade etti. Bundan dolayı CTP’nin olası bir erken seçimde sandıktan çok güçlü bir şekilde tek başına iktidar olarak çıkmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Akansoy, “Eğer bu ülkede ekonomik, sosyal bir gelişme istiyorsak, değişim ve planlı bir kalkınma ile hep birlikte ortak hedefler doğrultusunda birlikte yönetim, öngörülebilir bir düzenleme istiyorsak bu konuda sorumluluk üstlenmek zorundayız. Bu sorumluluğu da almaya hazırız.” dedi. Yurttaşlık Yasası’na yönelik bir soru üzerine, bu yasanın kendileri için adeta bir kırmızı çizgi olduğunu belirten Akansoy, koalisyona bile girilse bu konuda kesinlikle adım atacaklarını açıkladı.

“Müzakere sürecinin Tatar’la yürütülmesi mümkün değil”

Kıbrıs Sorununda devam eden çıkmazın aşılmasına ilişkin konuşan Asım Akansoy, için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi olarak atanan Maria Holguin’in tarafları dinlemeye başladığını söyledi. Yeniden başlaması muhtemel bir müzakere sürecinin Ersin Tatar’la yürütülmesinin büyük riskler içerdiğini dile getiren Akansoy, “Sonuç ve çözüm odaklı bir müzakere sürecinde Tatar’ın Kıbrıslı Türkleri referans alarak, dikkate alarak, gözeterek hareket etmeyeceği bellidir.” dedi. Bu noktada Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, çözümü ve federasyonu öncelikli kılacak sorumlu bir müzakerecinin bu işte yer alması gerektiğine inandığını belirten Akansoy, bunun çok ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.

“UBP’nin samimiyetine güvenmiyoruz”

Vicdani ret konusunun da son zamanlarda gündemde olduğuna dikkat çeken Asım Akansoy, CTP olarak bu konuda yasa önerisi verdiklerini ancak önerinin hükümetin oylarıyla reddedildiğini anımsattı. Hükümetin ise son günlerde bu konuda bir adım atacağına dair söylentilerin sorulması üzerine Akansoy, “UBP dünden bugüne bu gibi konulara karşı mesafelidir. Yani samimi davranmamaktadır. Duyumlarımız, bedelli askerlik konusundan da vazgeçecekleri ve sadece belli alanlara af konusunun gündeme getirilerek bu konunun kapatılacağı yönündedir. Bu bizim resmi olarak aldığımız bilgidir” dedi. Komitede CTP’li milletvekillerinin konuyla ilgili mücadele ettiklerini ifade eden Akansoy, “Bu ülkede vicdani ret konusu önemli bir konudur. Bir insan hakkı konusudur, evrensel bir konudur ve bu konuyla ilgili ortaya koyduğumuz yaklaşım doğru bir yaklaşımdır, Meclis Komitesinde de bu konuda aktif çalışmaya ve öneri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.