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Akansoy: "Devlete yüce deyip her bir kurumunu cüce hale getirdiler"

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ile CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu'ndaki ziyaretlere tepki gösterdi.
Akansoy: "Devlete yüce deyip her bir kurumunu cüce hale getirdiler"

İşte o açıklamalar: 

AKANSOY

"Meclis Genel Kurul Salonunu özel bir amaçla kullanmak için, Danışma Kurulu kararı gerekmektedir.  Yine İç Tüzüğe göre, herhangi bir STÖ’nün veya Derneğin Genel Kurul Salonunu kullanması mümkün değildir. Kullanılması yönünde Meclis İç Tüzüğü açık değildir.

Yasa tanımazlık konusunda marifet sahibi zihniyetin temsilcisi Zorlu Töre, Genel Kurul Salonu kendi siyasi arzuları için kullanmaya çalışmakta, demokratik değerleri sembolize eden bir alanı özel maksatları için kullanarak, yıpratmaktadır.

Bu tür ben yaparım olurcu tavırlar ve zihniyet, kesinlikle kabul edilebilir değildir.

İnanıyorum ki, davet edilen kişiler ve derneklerin bu durumdan haberi yoktur. Davet edilmişler ve doğal olarak orada yer almışlardır.

Ancak, Zorlu Töre’nin gider ayak yasal yetkilerini aştığını, yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim.  Meclis Başkanlığının yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu ifade eder, kendisinin darbeci ve yasa tanımaz tavrını şiddetle kınarım." 

ŞAHALİ

 

"Meclis Genel Kurul salonu sadece milletvekillerinin kullanımına açık ve sadece onların konuşabileceği bir alandır.

Milletvekilleri, demokratik seçimlerin sonucunda halkın güvenini kazananlardır ve bu sıfat devredilemez, herhangi birine armağan edilemez.

Meclis Genel Kurul salonu, herhangi bir toplantı salonu olarak kullanılamaz, kullandırılamaz!

Devlete "yüce" deyip her bir kurumunu cüce hale getirenlerin son marifeti, halkın bana emanet ettiği koltuğa, bana ait evrakın başına, elinde tespihle birini oturtmak...

Devlete ağızlarındaki sakız, ayaklarındaki çarık ya da ekmek parası muamelesi yapmaya devam etsinler.

Hesap günü gelecek halk elbette bu pespayeliği bitirecek!"

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