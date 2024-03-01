Akansoy: Devletin itibarı halkın mutluluğu ve refahıyla sağlanır

Kıbrıs’ın kuzeyinde çok kötü bir devlet yönetimi olduğunu dile getiren Akansoy, CTP’nin sorunları çözmek için programı, vizyonu ve iddiası olduğunu, atanmış hükümeti yönetenlerin sadece koltuk derdi olduğunu söyledi. Akansoy, Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu “Genç’te Sabah” programına konuk olarak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sahte diploma skandalına ilişkin konuşan Akansoy, uzun süredir denetimsizlikten kaynaklanan sahte diploma ve insan kaçakçılığı iddialarının yayıldığını ancak atanmış hükümetin önceden önlem almak yerine her zamanki gibi duvara vurmamızı beklediğini belirtti.

“Gelip geçici önlemlerle bu iş olmaz”

Sahte diploma skandalıyla ilgili ne yapılacağı hakkında sorumluluğun “Başbakanda” olduğunu ifade eden Asım Akansoy, gelip geçici önlemlerle bir yere varılamayacağını kaydetti. Hükümetin YÖDAK’la birlikte toplum için bir yol haritası ortaya koyması gerektiğinin önemine vurgu yapan Akansoy, YÖDAK’ın da ayrı ve özerk bir kurum olmasından dolayı bir sorumluluğu olduğunu da anımsattı. Tüm sorunlarına karşın, YÖDAK’ın Anayasal bir kurum haline gelmesi gerektiğini, CTP’nin bu yönde Anayasa değişikliği önerdiğini ancak buna rağmen kurumun ısrar ve inatla etkisiz kaldığını aldığı, güven sorunu içerisinde olduğunu belirtti. Hükümetin tek derdinin, başı sıkışınca Türkiye’ye gidip yardım istemek olduğunu belirten Akansoy, “Bir proje, bir planlama, bir denetim yapmak yerine Türkiye ile bu işi çözeriz rahatlığı ile hareket ederek, hem halkı yanıltıyor hem de karşısındakilere güven vermiyorlar.” şeklinde konuştu. Hükümetin Ankara hükümetiyle kurduğu bu ilişkinin sağlıklı bir ilişki olmadığına işaret eden Akansoy, “Narenciye üreticilerinin başına gelenler, narenciyenin şu anda rezil olması, ürünlerin dökülüyor olması tamamen hükümetin yanlış politikası yüzündendir” dedi.

“Çok kötü bir devlet yönetimi var”

Ülkede şu anda çok kötü bir devlet yönetimi olduğuna değinen Akansoy, ““Bir devletin itibarı ‘Yüce devlet, yüce kürsü’ diyerek, “egemen eşitlik” sloganları atılarak sağlanmaz. Bir devletin itibari, iyi yönetimle, hukukun üstünlüğünü ile insanların mutluluğu ve refahıyla sağlanır” dedi. Hükümetin bu işi yürütebileceğine inanmadığını açıklayan Akansoy, “Biz ne Tatar'ın ne de Üstel'in herhangi bir sorunu çözebileceğine inanıyoruz” diye konuştu. CTP’nin erken seçime gidilmesine yönelik olarak bir soru üzerine konuşan Akansoy, “Biz Kıbrıslı toplumunun böyle yönetilmeyi hak etmediğini düşündüğümüz, kendi kendini yönetebileceğini bildiğimiz için erken seçim talep ediyoruz” dedi.

“Holguin Cuellar CTP’yi ziyaret edecek”

Kıbrıs Sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi olarak atanan Maria Holguin Cuellar’ın 13 Mart’ta CTP’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bu görüşmede CTP’nin görüşlerini Cuellar’a aktarma fırsatı bulacaklarını, tek egemenlik, siyasi eşitliğin mutlaka korunduğu, güvenliğin gözetildiği, işlevsel bir Federasyon çerçevesinde, parti görüşlerini ayrıntılama fırsatı bulacaklarını söyledi. Akansoy, “Birbirimizi eğer çok iyi dinlersek, bugün var olan bu sıkışmışlığı açmak adına önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılabilir. Bu yönde irademizi, çabalarımızı sonuna kadar ileri götüreceğiz” dedi.