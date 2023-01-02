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Akansoy, elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye alınmıyor?”

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Elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye giremiyor?”
Akansoy, elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye alınmıyor?”

Yeni elçi Metin Feyzioğlu’nun açıklamalarına değinen Akansoy, “Görevine başladı, geziyor, konuşmalar yapıyor. Son konuşmasında KKTC ile TC arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayandığını söyledi. Güzel bir saptama. Ama kardeşlik hukuku bir toplumun, bir halkın siyasi iradesini yok saymak, aydınlarını diğer ülkeye sokmamak, bir halkın aydınlarını terörist ilan edilmesi demek değildir” dedi.

 

Elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye giremiyor?”

Bu ve benzeri uygulamaların toplumlar ve ülkeler arasındaki ilişkiyi bozduğunu söyleyen Akansoy, “Biz kardeşlik hukukunu yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türk aydınların neden giremediğine dair bize Dışişleri Bakanı açıklama yapmıyor, adres olarak da sizin (TC Lefkoşa Büyükelçiliği) makamınızı işaret ediyor. Lütfen açıklayınız” dedi.

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