Akansoy: Evet bize soracaksınız, çünkü bu yurt, bu topraklar bizimdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi (külliye) projesine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Hiçbir ihtiyaç analizi ve planlaması yapılmadan, topluma, kurum ve kuruluşlara zorla müdahale ile dayatılması, Kıbrıslı Türk toplumunun kabul edebileceği bir konu olmadığını ifade eden Akansoy, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bina isterse som altından yapılsın, dünden bugüne kendi kendini yönetme konusunda mücadele veren, bu yönde kararlı olan bir toplumu zorlayarak, medyayı kullanarak, UBP’li vekillere “tek kalemden çıkma” açıklamalar yaptırarak kamuoyu oluşturmak mümkün değildir.

Kıbrıslı Türkler külliyeyi istemiyor. Bu tercih Türkiye ile Kıbrıs Türk halklarının arasındaki sevgiyi de saygıyı da kardeşliği de değiştirmez. Düşmanlık, vatan hainliği, kökü dışarıda gibi bayağı, tarihi çoktan geçmiş basit iletişim oyunlarına ise kimse inanmaz. Bu tür açıklamaları yapanlar, kendi yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini örtmekten başka bir iş peşinde değildir.”

Akansoy, külliyenin Kıbrıslı Türkler tarafından talep edilmediğini söyleyerek, “Yaklaşık bir yıl önce müjde müjde diye Mecliste ifade edilmiştir. Dolayısıyla Kıbrıslı Türk siyasi iradesinin bir tercihi, planı değildir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.5 milyar TL’lik bir rakamı Kuzey Kıbrıs’a hibe etmek isteyebileceğini, Kıbrıslı Türklerin ise bunu değerlendirip, planlamasını yapıp ihtiyaç analizine göre kullanacağını ifade eden Akansoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin de Türkiye’nin de çok zor bir dönemden geçtiği bir zamanda bu denli büyük bir miktar istenmeyebilir, ötelenebilir veya başka bir alanda kullanılabilir. Her tarafın döküldüğü bir yerde lüks bir Külliye, kabul edilemez. Ne ahlaki, ne vicdani ne de siyasi olarak.

KKTC-TC ilişkileri, Tatar gibi toplumsal meşruluğu olmayan kişiler üzerinden kurgulanamaz. Ankara yönetimi, kendi atadığı Cumhurbaşkanı ve hükümet üzerinden Kıbrıslı Türk halkı ile asla sağlıklı bir ilişki kuramaz. Toplumun kabul etmediği, reddettiği kişiler üzerinden ne proje ne de siyaset geliştirilebilir. Böyle bir durumda gösterilen tepkileri, Türkiye düşmanlığı olarak nitelemek, tüm halkı karşına almak demektir. Halk nezdinde bir karşılığı olmayan kişilerin açıklamalarının hiçbir gerçekliği yoktur.

Külliye binası Türkiye’de kararlaştırıldı, çizildi. Mimarı zorla KKTC vatandaşı yapıldı. Dava edildi…

Külliye binası projesi, şu anda devlet malı, projesi değildir. KAÇAK bir yapılaşma söz konusudur. Planlama İnşaat Dairesi devrede değildir, vize kurumları devrede değildir. Kendi mimari dokumuz, kültürümüz, değerlerimiz yok sayılarak, lüks bir bina tasarlanmaya çalışmıştır. ( Meclis kantinini bile çalıştıramayan bir zihniyet, böyle bir binada ne yapar, bu da ayrı bir hikaye.)

İnsanların alım gücü düşmüş, ekonomi daralmış, siyasete her gün müdahale edilmiş ama bu topraklara lüks KÜLLİYE yapılacak, öyle mi?

Külliye değil, yerleşke deniyor. Külliye ifadesinden korkuyorlar. Ama orasının yavru külliye olacağını kendileri açıkladılar. Cumhurbaşkanlığı Binası, Meclis binası ve Camisi ile lüks bir yaşam alanı… Lefkoşa’nın en son kalan ormanlık alanının içerisine. Yüzde biri bina olacak deniyor… Adım adım bitirirler orayı.

Sonuç itibarıyla, siyasi müdahalelerin hemen durması, demokrasimize dayatma yapılmaması, Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı duyulması şarttır.

Kıbrıs sorununun tamamen Türkiye’deki seçimlere yönelik bir iç siyasi enstrüman olarak kullanılmasını kabul etmek de asla mümkün değil. KKTC’nin tanıtılması diye bir konu yoktur. Dünya bize gülüyor, utanıyoruz! 2 yılda Azerbaycan ile bile ayrıca görüşemeyen, kardeş mardeş lafları ile geçiştirilen Tatar’ın sözde yeni siyaseti ile ne başarıldı?

Sırası ile Tatar’ı müdahale ile seçtiren, ardından UBP’yi darmadağın eden, sürekli Bakan ve Başbakan değiştirten Ankara siyaseti, Kıbrıslı Türklerin haysiyeti ile oynayarak, size mi soracağız diyor?

Evet bize soracaksınız! Burada sağcısıyla solcusuyla bir halk varsa bize soracaksınız, çünkü bu yurt bu topraklar bizimdir.”