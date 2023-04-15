Akansoy, Gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye’ye alınmamasını kınadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Gazeteci Ulaş Barış’ın “N-82” kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ulaş Barış'ın Türkiye'ye alınmamasının, Kıbrıslı Türk aydınlara/gazetecilere yönelik başlatılan akıl ve mantık dışı bir işlemin devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Akansoy, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Basının sorgulayıcı gücüne, demokrasi ve özgürlüklere tahammül edemeyenlerin, gazeteci/aydınlar üzerinden Kıbrıslı Türklere vermek istediği mesaj, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin tarihsel ilişkileri açısından son derece vahimdir, son derece yanlıştır.

Bu mesaj bizden farklı görüşlerinizi düzeltmeden sizi buraya almayız anlamına geliyorsa bu, Ankara'da kararı alanların ve buradan kendilerine sufle verenlerin, Kıbrıslı Türk halkını asla tanımadıklarının açık bir göstergesidir.

Kararı esefle kınar, Ulaş arkadaşımıza dayanışmamızı bildiririm.”