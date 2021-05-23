"Toplumsal güvenin inşa edilmesi ancak böyle mümkündür. Sn.Tatar üzerinden “kardeşlik algısı” yaratılması mümkün değildir."

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy: Görüşlerinizi kardeşlik adına “dayatmaktan” vazgeçiniz

İşte açıklama;

“Kardeşlik”, tarafların aldığı kararlara karşılıklı saygı duyulması ve bu saygı temelinde birlikte yol alınmasıdır.

Toplumsal güvenin inşa edilmesi ancak böyle mümkündür. Sn.Tatar üzerinden “kardeşlik algısı” yaratılması mümkün değildir.

Görüşlerinizi kardeşlik adına “dayatmaktan” vazgeçiniz. 1990’lı yılların ayrılıkçı söylemleri ve müdahaleler ile değil, Kıbrıs Türk halkına ve siyasi iradesine saygı duyarak, bu iradeyi destekleyerek ilişkiler gelişebilir.

Ne Kapalı Maraş’ta hamle hazırlıkları ne de başka oldu bittilerle sürdürülemez olan statükoyu aşmak mümkün değildir.

Kıbrıs Türk demokrasisine, hukuk düzenine ve çok partili siyasi sitemine saygı duymak temel bir konudur.

Kıbrıs’ta ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözüm, Kıbrıs, Türkiye ve bölge halkları için tek çıkar yoldur.