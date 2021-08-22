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Akansoy: Günde 200 Vatandaşlık mı veriliyor?

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"Bir süreden beri İçişleri Bakanlığının yoğun bir şekilde vatandaşlık verdiği bilgileri kulağımıza gelmektedir."
Akansoy: Günde 200 Vatandaşlık mı veriliyor?

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Bir süreden beri İçişleri Bakanlığının yoğun bir şekilde vatandaşlık verdiği bilgileri kulağımıza gelmektedir.

Çalışma izinlerine bağlı olarak yıllar bağlamında kaç kişinin bekleme listesinde olduğuna dair verdiğim yazılı soru önergem üç aydır yanıtsız beklemektedir.

Verilen vatandaşlıklarla ilgili Bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi Başbakan Sn. Saner de sessizliğini korumaktadır.

Günde 200 kişiye Bakanlık onayı ile vatandaşlık verildiği bilgileri doğru mudur ?

Kamuoyu vicdanı rahatsızdır. Süratle gerçeklere dayalı bilgiler toplumla paylaşılmalıdır.

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