Akansoy Güven Artırıcı Önlemler paketini sordu...

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy Meclis'te yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu bağlamında Güven Artırıcı Önlemler paketi konusunda ne yapılacağını sordu.

Cenevre'de masanın devrildiğini söyleyen Akansoy diğer yandan Güven Artırıcı Önlemlerle ilgili ne yapılmaya çalışıldığı konusunda herhangi bir strateji olup olmadığını sordu.

Mağusa Limanı, Ercan havalimanı ve Maraş konularının önemli konular olduğu belirten Akansoy bu konuda ne yapılacağını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir planının olup olmadığını Meclis'e taşıdı.