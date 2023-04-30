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Akansoy: “Hade 1 Mayıs’a”

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Akansoy: “Hade 1 Mayıs’a”
Akansoy: “Hade 1 Mayıs’a”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. Bundan iki yıl önce tüm dünyamızı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğramıştı. Ardından üretimin durması, tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar gibi nedenlerle salgın sonrasında dünya çapında bir enflasyon problemi baş göstermiş Kıbrıs’ın Kuzeyinde TL kullanımından kaynaklanan katmerli bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı baş göstermiştir. Bu koşullar içerisinde emekçilerin alım gücü günden güne düşmektedir.

Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki atanmış hükümet tarafından alınmamaktadır.

Bu yıl Kuzeyden ve Güneyden sendikalarımızın ortaklaşa düzenlediği ve “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” temasıyla gerçekleşecek kutlamada bir kez daha emekçilerin haklarının genişletilmesi için omuz omuza olacağız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz.
Emeğin değerini bulması, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. CTP üyelerini, sempatizanlarını ve halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Hade 1 Mayıs’a!

 

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