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Akansoy: Halka verebilecekleri en iyi “müjde” istifadır!

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Akansoy: Halka verebilecekleri en iyi “müjde” istifadır!
Akansoy: Halka verebilecekleri en iyi “müjde” istifadır!

Kıbrıs Türk halkını tarihte hiç görülmemiş bir kötü yönetimle baş başa bırakan UBP-DP-YDP ‘hükümeti’ en basit sorunları bile çözme konusunda yetersiz kalmaktadır. Türk Lirası kullanmaktan kaynaklanan alım gücünün yerle bir olması ve belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında daha şimdiden anlamını yitirmesi, Kıbrıs Türk halkını büyük bir çıkmaza doğru sürüklemektedir.

Giderlerin olduğu gibi gelirlerin de stabil bir para birimine endekslenmesi önerimizi dikkate almayanların ve konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmayanların, söz konusu sorunla ilgili herhangi bir çözüm önerisi de bulunmamaktadır. Bu her geçen gün daha çok ortaya çıkmaktadır.

Asgari ücretli kesim daha artışlı maaşını alamadan, zamların altında ezilmektedir. Belirlenen yeni asgari ücret, daha maaşlara yansımadan iğneden ipliğe yapılan zamlarla bu artış da anlamını yitirmiştir.

Gençlerin göç yollarına düştüğü, gelecek belirsizliğinin tarihte hiç olmadığı bir düzeye çıktığı böylesi bir dönemde, gayrimeşru hükümetin, altı dolu olmayan, yerel paydaşlarla görüşülmeden, ihtiyaçlar tam anlamıyla saptanmadan öne sürülen “müjdelerle” gündeme gelmesi, hükümetin yaratmakta olduğu fukaralaşmayı örtme girişimden başka bir şey değildir.

Elektrik sorununu bunca zamandır çözemediği gibi KIB-TEK’i zarara uğratarak batıranların bu halka verebilecekleri en iyi “müjde” istifa etmeleri ve toplumun önünü açmalarıdır. Kıbrıs Türk Halkını karanlıklara mahkum edenlerin verebilecekleri en iyi müjde, seçim sandıklarını kurmaları ve çarpıtılan iradenin yenilenmesine fırsat vermeleridir.

Hiçbir sorunu çözmeyen, sorun çözmek için çaba sarf etmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen zihniyet, bir an önce istifa etmeli ve seçim sandıklarını kurmalıdır.

Gerek Kıbrıs Sorunu bağlamında gerekse ülke idaresi konusunda hiçbir öngörüsü gerçekleşmeyenlerin bu halka yapabilecekleri en büyük iyilik bu olacaktır.

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