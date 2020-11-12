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Akansoy: "HP'ye kolay gelsin. UBP ile koalisyona girmeyiz"

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Akansoy, CTP’nin bir icraat hükümetine ve UBP ile koalisyona girmeyeceğini net bir dille ifade ederken, güven duymadıkları bir oluşumda yer almayacaklarını söyledi.
Akansoy: "HP'ye kolay gelsin. UBP ile koalisyona girmeyiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu programa konuk odu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HP’nin UBP-CTP-HP koalisyonu çağrısına ilişkin ise Akansoy, “Kendilerine UBP ile kolaylık dilerim” dedi.

UBP’nin içinde olduğu hükümete HP’nin girme niyeti varsa CTP’yi niye içine çekmeye çalıştığını soran Akansoy, HP’nin koalisyonu bozma konusunu hatırlatarak böyle bir hükümetin güven problemi yaratacağını söyledi.

CTP’nin bir icraat hükümeti ve UBP ile koalisyona girmeyeceğini ifade eden Akansoy, “Bu çok nettir. Eğer günün sonunda bir hükümet kurulmazsa ve CTP’ye top gelirse, erken seçim hükümetine destek vermekten çekinmeyiz” dedi.

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