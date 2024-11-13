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Akansoy: Hükümet partileri iç sorunlarını muhalefete yıkma çabası içinde

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CTP Genel Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabından hükümeti sert bir dille eleştiren bir açıklama yaptı.
Akansoy: Hükümet partileri iç sorunlarını muhalefete yıkma çabası içinde

CTP Genel Sekreteri ve Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabından hükümeti sert bir dille eleştiren bir açıklama yaptı. Akansoy, hükümet partilerinin iç sorunlarını muhalefete yıkma çabası içinde olduklarını belirterek, "Demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınmıştır," ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, hükümetin otoriter bir yönetim düzenine kayma eğilimi gösterdiğini ve bu durumun, Kıbrıs sorunundaki başarısızlıkları örtbas etme çabasını da içerdiğini dile getiren Akansoy, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değerlerinin yok edilmesine yönelik adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hükümetin "uzatmaları oynadığını" söyleyen Akansoy, "Artık bu saatten sonra UBP ve hükümet içi uzlaşıyı sağlayamaz. Tek ortak noktaları koltuklarını koruma isteği; erken seçime gitmemek için direniş gösteriyorlar. Ancak bu sürdürülebilir değil," dedi.

Akansoy, ülkedeki ekonomik ve sosyal krizlerin giderek derinleştiğine dikkat çekerek, "Ne istediğini bilen, meşru ve güçlü bir hükümet olmadan bu sorunlarla baş edilemez," ifadesini kullandı. Hükümetin mevcut durumu devam ettirmesinin halkı ve çeşitli sektörleri daha fazla zarara uğratacağını belirten Akansoy, CTP olarak erken seçim, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Son olarak, çözümün "demokrasiyi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzeni içselleştirip yaşamak" olduğunu söyleyen Akansoy, bu değerleri sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

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