  • BIST 9702.02
  • Altın 2968.283
  • Dolar 35.213
  • Euro 36.6812
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Akansoy: İnsanların yaşam standardına doğrudan göz dikiliyor

» »
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, ülkede yaşanan sıkıntıların 2025'te de devam edeceğini ifade ederek, "İnsanların yaşam standardına doğrudan göz dikiliyor" dedi.
Akansoy: İnsanların yaşam standardına doğrudan göz dikiliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, BRT'de Aziz Karaaziz'in programında açıklamalarda bulundu, 2025'in, 2024'ün devamı niteliğinde olacağını belirterek, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin belirsizliğine dikkat çekti. Asım Akansoy, "Her an her şeyin olabileceği bir yıl yaşadık, bu 2025'e de sarkacak. Bölgedeki gelişmeler her şeyi etkileyecek. Nereye gideceği belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

“HÜKÜMETİN 2025 İÇİN HERHANGİ BİR VİZYONU YOK”

Ülkede yaşanan sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Akansoy, “Bütçe görüşmelerini yeni bitirdik, ancak 2025'e dair umut verici bir öngörü yok. Hükümetin 2025 için herhangi bir vizyonu bulunmuyor" diyerek bütçe görüşmelerinde bu eksikliğin açıkça görüldüğünü belirtti. Akansoy, yeni açılımlara ve ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "2027'ye kadar görevde kalma arzusu olan hükümetin 2025'e dönük herhangi bir politikası yok. Ancak değişim süreci hem dünyada hem de ülkemizde yaşanacaktır" diye konuştu.

"KENDİ KENDİMİZİ YÖNETME KAPASİTESİNİ KANITLAMAK ZORUNDAYIZ"

Akansoy, 13 yıldır iktidarda kalan Esad'ın 13 günde nasıl devrildiğine dikkat çekerek, değişim ihtiyacının küresel bir gerçek olduğunu dile getirdi. Asım Akansoy, "Kıbrıslı Türklerin de payına düşeni alacağı bir süreçten geçiyoruz. Ülkeyi yönetemeyen bir hükümet var, ciddi bir yönetim zafiyeti var. Ne vizyon ne de bir program mevcut. Kıbrıslı Türklerin demokratik değerlerle şekillenmiş yeni bir döneme girmesi şarttır” dedi. Bir hükümetin yol haritası olmasının önemine işaret eden Akansoy, "İcra makamı olarak ne yapacağını bilmesi lazım. Kuzey Kıbrıs'ın acilen gerekli reformları yaparak kendi ayakları üzerinde durabileceği bir sisteme yönelmesi lazım. Kıbrıslı Türkler çözümsüzlük şartlarında kendi kendini yönetebileceğini kanıtlamak zorundadır. Ancak bunun için irade Kıbrıslı Türklerde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK VE SOSYAL REFORMLAR ŞART”

Bütçenin yüzde 80'ini transfer giderlerinin oluşturduğunu belirten Akansoy, "Kurultay sürecinde 350 kişi geçici işçi olarak alındı, Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden ise öğretmenler hariç sadece 60 kişi işe alındı. Hem kamuda bir şişkinlik yaratılıyor hem de liyakat azalıyor. Bu durum korkunç bir verimsizlik üretiyor. Oysa kamu daha verimli olmalı" dedi. Akansoy, ekonomiyi büyütmenin öncelikli hedef olması gerektiğini ancak bunun plan ve program dahilinde yapılması ve hukuk ekseninden çıkmamasının şart olduğunu, kamu hizmetlerinde verimliliğin bugünkü yöntemlerle sağlanamayacağını, bu şartlarda mali disipline yönelerek hem tasarruf tedbirlerinin alınması hem de ekonomik büyümenin elzem olduğunu söyledi. Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller dışında bir derdi olmadığını belirten Akansoy, oysa halkın yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Asım Akansoy, “Bu halde insanlarımız geleceğini göremiyor. Halkın tepkisi, mutlaka seçimi getirir, ancak en büyük tehlike halkın siyasetten uzaklaşmasıdır. Siyaset kurumuna değil, yönetime tepki gösterilmeli. Beğenmiyorsanız değiştirirsiniz, mühür elinizdedir" diye konuştu.

"ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, çalışanların hayat standardının korunmasının önemini vurgulayarak, maaşların hayat pahalılığı oranında artmasının bir hak olduğunu belirtti. "Ancak kamuya istihdamlar ihtiyaca göre alınmalı, partizanlıkla değil. Gelişi güzel alımlar ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Alım gücünü ise korumak zorundayız. CTP olarak stabil para birimine endeksli muhasebe birimine geçişi savunuyoruz. Aksi halde sürekli enflasyon vergisi ödemek zorunda kalacağız" dedi. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Akansoy, "Ekonomik olarak dağınık bir durumdayız. Sadece çalışanların hayat pahalılığı oranını düzenlemekle sorunlar çözülmez. İnsanların yaşam standardına doğrudan göz dikiliyor. Ekonomiyi büyütmek, kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak ve refahı artırmak şarttır" diyerek konuşmasını tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de satılık konut patlaması…23 Aralık 2024 Pazartesi 12:42
  • Türk Dünyası’nın haritası çiziliyor!23 Aralık 2024 Pazartesi 12:38
  • Gazeteci Serhat İncirli’nin babası Sıtkı İncirli hayatını kaybetti23 Aralık 2024 Pazartesi 11:55
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Aralık 2024 Pazartesi 10:39
  • Hatice İntaç yazdı... O günü unutmak mümkün mü?23 Aralık 2024 Pazartesi 09:44
  • Ölümle Neticelenen Trafik Kazası22 Aralık 2024 Pazar 19:53
  • Pazartesi-Salı'ya dikkat... Sağanak yağmur geliyor!22 Aralık 2024 Pazar 18:38
  • Rapor edilen 348 sürücünün 19’u alkollü araç kullanmaktan ceza aldı22 Aralık 2024 Pazar 18:09
  • Üstel: Küçükbaş hayvan varlığımızın arttırılması amacıyla 250 milyon liralık kredi paketi oluşturuldu22 Aralık 2024 Pazar 18:09
  • İki Eğitim Devi Güçlerini Birleştirdi!22 Aralık 2024 Pazar 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti