Akansoy: Jet krizi raporu neden halen açıklanmıyor?

İşte açıklama;

Jet krizi ile ilgili Polis Soruşturma Raporu hala kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu konuda Sayın Özersay Mecliste sorumuza karşılık verdiği yanıtta, PGM’nin soruşturmayı tamamladığını ve Başbakana Raporu sunmak üzere olduğunu ifade etmişti.

Sayın Başbakan, Raporu kamuoyu ile neden paylaşmıyorsunuz ?

Nereden çekiniyor, kimden korkuyorsunuz ?

Bir an önce kamuoyunu bilgilendirmek, durumundasınız.

Takipçisiyiz.