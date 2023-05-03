  • BIST 4.397,62
  • Altın 1262.621
  • Dolar 19.4644
  • Euro 21.5329
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Akansoy: Kamu yayıncılığının geliştirilmesi, toplumun demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır

» »
Akansoy: Kamu yayıncılığının geliştirilmesi, toplumun demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır
Akansoy: Kamu yayıncılığının geliştirilmesi, toplumun demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır

Kıbrıs’ın kuzeyinde biz süreden beridir medyada yaşanan gelişmeler kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Geçmişten bugüne her renkten oldukça zengin bir insan kaynağına sahip olan Kıbrıs Türk basını, son yıllarda yaşanmakta olan çeşitli gelişmelerden etkilenmekte ve insan kaynakları bakımından bir daralma yaşamaktadır. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu konuda kıllarını kıpırdatmadıklarını da görerek, her kişi ve kurum üzerine düşen sorumluluğu ciddiyetle ele almalı ve gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların şimdiden önüne geçilmesi için gerekli adımları atmalıdır.

Aksi durumda Kıbrıs Türk Basını, rengini, dokusunu ve en önemlisi bu topluma dair duyarlılığını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Bunun yanında Kıbrıs Türk Basınında son dönemlerde yaşanan el değiştirmeler ve medyanın mevcut sermaye yapısı da dikkatle incelenmesi gereken bir diğer unsurdur. Öte yandan kamu yayıncılığında yaşanan sorunlar da ülkede demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmelidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, bütçesinin halkın vergileriyle oluştuğu devlet yayın organlarının toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması konusundaki hassasiyetimiz bilinmektedir. Geçmişte hükümette olduğumuz dönemlerde bu konuda atmış olduğumuz adımlar da ortadadır. Bize göre kamu yayıncılığının geliştirilmesi toplumun demokratikleşmesi ve şeffaflık için olmazsa olmazdır. Bu alanda partizanlığın yaratacağı sonuçlar ise toplumun sesinin kısılması yanında, kamu kaynaklarının da israf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede BRTK tüm toplumun sesi olmalı ve halkın tüm kesimlerinin yaşadığı sorunların eşitlik ilkesi çerçevesinde gündeme getirildiği bir demokrasi platformu olarak düşünülmelidir. Aksi durumda bugün olduğu gibi bu kurumun halkın vergileriyle iktidarın propaganda aracına dönüştüğü garip bir hal ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum kesinlikle kabul edilemezdir.

Bu düşüncelerle basın camiamıza emek veren tüm gazetecilerin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlar, belirttiğimiz sorunların çözümü yönünde her türlü sorumluluğu alacağımızı beyan etmek isteriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 1’inci Piyade Alay Komutanlığı’nda mücahitlerle bir araya geldi03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Sağlık Bakanlığı, gelen yeni ilaçların listesini açıkladı03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06
  • Mahmut Özçınar: Basın özgürlüğü, demokrasinin temel unsurlarından biridir03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:57
  • Londra'dan İskele'ye acı haber.. İbrahim Gaşandiro hayatını kaybetti03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:53
  • Tufan Erhürman: CTP'ye yakışan bir isim ile seçime katılacağız03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:44
  • Telekomünikasyon Dairesi: Hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:41
  • Dağ yolundaki kazada bir kişi hayatını kaybetti03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:34
  • Ali Yeltekin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ve verilerin hiçbiri doğru değil03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:06
  • Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:56
  • Hamzaoğulları: 15 KKTC vatandaşı Sudan’da mahsur kaldı02 Mayıs 2023 Salı 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti