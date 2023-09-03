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Akansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

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Guterres çerçevesinin de önemli olduğunu söyleyen Akansoy, dolayısıyla müzakerelerin sıfırdan başlamasını kabul etmediklerini de belirtti.
Akansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Haravgi gazetesine göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Kıbrıs’a gelmesinin ardından, Kıbrıs sorununda yeni bir aşamada olunduğunu, her an birçok şeyin olabileceği bir döneme girildiğini ifade etti.

Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni bir sürecin başlaması olasılığının büyük olduğunu söyleyen Akansoy, bu yeni sürecin takvime dayalı olması ve sonuca odaklanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünü destekleyen her iki taraftaki dinamiklerin de eylemleri ileriye götürmesi gerektiğinden bahseden Akansoy, bu dinamiklerin sloganlara-söylemlere bağlı kalmaması gerektiğinden de söz etti.

Akansoy, CTP olarak 2006-2017 yıllarında iki taraf arasında uzlaşmaya varılanlara bağlı olduklarını, 11 Şubat 2014 Ortak Açıklamasını önemli olarak addettiklerini söyledi.

Guterres çerçevesinin de önemli olduğunu söyleyen Akansoy, dolayısıyla müzakerelerin sıfırdan başlamasını kabul etmediklerini de belirtti.

Pile’deki olayların sorulması üzerine Akansoy, Pile’deki olayların, “Kıbrıs’taki mevcut durumun, fiili ateşkes durumuna dayandığını anımsattığını” ifade etti.

Akansoy, her iki taraftaki herkesin, iki toplum arasındaki güveni sarsacak ve zedeleyecek her türlü eylem ve hamleden kaçınmasını istediğini söyledi.

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