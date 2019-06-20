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Akansoy: Kıbrıslı Türklerin Lideri ve Kıbrıs konusundaki temsilcisi bellidir

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Akansoy: "Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye Cumhuriyeti bu resimde görüldüğü üzere zaman zaman doğrudan, zaman zaman ise diğer resimde görüldüğü gibi çeşitli “aracılar” kullanarak fikir alışverişinde bulunmaktadır."
Akansoy: Kıbrıslı Türklerin Lideri ve Kıbrıs konusundaki temsilcisi bellidir

İşte o açıklama;

Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye Cumhuriyeti bu resimde görüldüğü üzere zaman zaman doğrudan, zaman zaman ise diğer resimde görüldüğü gibi çeşitli “aracılar” kullanarak fikir alışverişinde bulunmaktadır.
Peki kimin için? Tabi her iki devlet de öncelikle kendi çıkar ve menfaatlerini korumak için görüşmektedir.
Kıbrıslı Türkler ise müzakere masasında kendilerini temsil etmesi için Sayın Akıncı’ya ezici bir çoğunlukla görev vermiştir. O zaman da bu göreve talip olan başka arkadaşlar olmuştur ancak halkımız cevabını sandıkta net biçimde vermiştir. Kıbrıslı Türklerin Lideri ve Kıbrıs konusundaki temsilcisi bellidir.
Gerisi tıpkı bu fotoğraf gibi bizim için sadece acı bir tebessüm vesilesidir...

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