Akansoy, Kızılyürek’i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek’i kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ın içinden geçtiği zor koşulların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs Sorunundaki son gelişmeler de ele alındı.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği toprağı olduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk toplumunun AB ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Bu çerçevede gerek Avrupa Parlamentosu içerisinde, gerekse AB kurumları bağlamında Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının daha da ileriye götürülmesi ve federal Kıbrıs mücadelesinde CTP ile birlikte hareket etme noktasında görüş birliğine varıldı.