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Akansoy: Konu UBP konusu olmaktan çıktı, Demokrasiye müdahale var!

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Akansoy: Konu UBP konusu olmaktan çıktı, Demokrasiye müdahale var!
Akansoy: Konu UBP konusu olmaktan çıktı, Demokrasiye müdahale var!

İşte açıklama;

Sn.Sucuoğlu’nun başına gelenler ki aşağıda Sevgili Hasan Hastürer, olayı ilahi bir mesaj olarak nitelendiriyor, sıradan ve basit bir olay değildir. Bu olay memlekette demokrasinin ciddi yara alması demektir, demokrasiye müdahale demektir. Partiler düzeninde bir partiye müdahale edilmesi, hiç kimsenin işine yaramaz. Hani bir parmak ısırılır tüm parmaklar ağrır hikayesinde olduğu gibi.

Düşünün “ilahlar” karar verecek, Sucuoğlu korkunç bir savrulma yaşayarak siyasetten uzaklaştırılacak. Burada demokratik düzene dönük, demokratik değerlerin yok edilmesine yönelik bir gönderme yapılıyor. Kıbrıslı Türklerin -beğeniriz beğenmeyiz- bir partisine yönelik büyük bir müdahale söz konusu, anlatılanlara ve yaşananlara göre.

Konu UBP konusu olmaktan çoktan çıktı.

Bunu fark etmemek elde değil.

Ancak…

Faiz beyin bugün yapacağı basın toplantısında konuşması ve herşey anlatması gerekiyor.

Ne oldu? Neden siyasetten uzaklaştırıldı ?

Neden ? Kimlerden ne baskı gördü, nelerle karşılaştı ?

Pek çok dedikodu var, tahmin var yorum var? Ancak Ekim 2020 seçimlerinde yaşanan müdahale de var, bunun raporu var.

Kıbrıslı Türk demokrasi alanı giderek yıpratılıyor, temsiliyet krizi ortaya çıkarılarak en temel seçilme ve yönetme hakkı siyasilerin elinden alınıyor.

Umarım, demokratik sorumlulukla bugün bu konular açıklanır ve hiçbir şey halı altına saklanmaz.

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