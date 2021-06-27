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Akansoy: Kutlu Adalı cinayeti, "yeniden" unutturulmaya çalışılıyor. Dosyası raftan indirilmek istenmiyor.

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Kutlu Adalı cinayeti, "yeniden" unutturulmaya çalışılıyor. Dosyası raftan indirilmek istenmiyor.
Akansoy: Kutlu Adalı cinayeti, "yeniden" unutturulmaya çalışılıyor. Dosyası raftan indirilmek istenmiyor.

İşte açıklama;

Kutlu Adalı cinayeti, "yeniden" unutturulmaya çalışılıyor. Dosyası raftan indirilmek istenmiyor.

Oy birliği ile Meclis Araştırma Komitesi kurulması kararının üzerinden tam bir ay geçmiş olmasına rağmen, Komite üye sayısı ile oynayarak konuyu soğutmaya çalışanlar, Meclis Komitesinde mutlak hakimiyet kurarak, Araştırma Raporunu kendi istedikleri gibi sonuçlandırmak isteyenler var.

Meclis Araştırma Komitesi kurulmasını ayak oyunları ile engelleyenler ile Polis Soruşturmasının açılması ya da ileriye götürülmesini önleyenler "her kim ise", onlar bu cinayetin suç ortağıdırlar.

Kutlu Adalı cinayeti, siyasi bir cinayettir. Bu cinayet şaka olsun diye işlenmedi. Cinayetin ardında düşünce var, bilgi var, sorumluluk var, Kıbrıs sevdası var, Barış özlemi var, temiz bir ülke arayışı var, ganimet düzenine hayır demek var, gelişigüzel vatandaşlık vermeyi reddetmek var, Türkiye'yi sömüren zihniyete karşı dik duruş var, biatı reddetmek var, boyun eğmeyi elinin tersi ile itmek var, İstirdat projesine hayır demek var...

Kendi kendini yönetmek isteyen her bir Kıbrıslı Türk, bu cinayetin aydınlatılması için bir adım atmalı, ses vermelidir. Bu adım, çocuklarımızın gözlerine vicdanımız sızlamadan, utanmadan bakabilmek için hayati düzeyde önemlidir.

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