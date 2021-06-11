Akansoy: Kutlu Adalı Cinayeti'nin Araştırılmasını UBP Engellemeye Çalışıyor, Asla Kabul Etmeyeceğiz

"Ulusal Birlik Partisi, Kutlu Adalı Cinayetinin yeniden araştırılması ile ilgili Komitenin kurulmasına ilişkin tavrı, konun üzerine gidilmesini engelleyen bir noktaya dönüştü."

Akansoy'un sosyal medya paylaşımı:

Ulusal Birlik Partisi, Kutlu Adalı Cinayetinin yeniden araştırılması ile ilgili Komitenin kurulmasına ilişkin tavrı, konun üzerine gidilmesini engelleyen bir noktaya dönüştü.

UBP'nin dün Mecliste, Kutlu Adalı cinayeti konusunda tatmin edici olmayan ve güven vermeyen açıklamaları, konuyu zamana yayarak ve Türkiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açmış olmasına indirgeyerek, işi ötelemekten, geçiştirmekten, unutturmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

Temmuz ayı başı itibarıyla Meclisin tatile girecek olması da bu soğutma çalışmaları için kendilerince kullanılacaktır.

Bunun çok iyi bilinmesi ve toplumsal yaramız olan bu cinayetin Araştırılması için , söz konusu engelleyici tavırlarını (Genel Kurulda Komitenin kurulmasına olumlu oy vermelerine rağmen) asla kabul etmeyeceğimizden ve toplumsal paydaşlarla elimizden geleni ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.