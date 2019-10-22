Akansoy: "Maraş konusunda atılacak adımlar BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olmalı"

CTP Milletvekili Akansoy, Maraş konusunda adımların atılması gerektiğini söyleyerek bu adımların da BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Meclis'te “Kıbrıs Sorunu” ile ilgili konuşma yaptı.

Akansoy, Maronitlerin ülkedeki hukuki statüsü ile de gerekli düzenleme yapılması gerektiğini ve bu kişilerin arzu ettiği takdirde KKTC vatandaşı veya başka bir düzenlemeye hak kazanmaları gerektiğini belirtti.

AKANSOY’DAN HÜKÜMETE: “MARONİTLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?”

Maronit açılımı konusunda hükümetin ne düşündüğünü ve ne tür adımlar yapmayı planladıklarını bilmek istediğini dile getiren Akansoy, bu yönde gerçekten somut ve kalıcı bir adım atılıp atılmayacağının bilinmesini istedi.

Akansoy, BM güvenlik konseyinde alınan karar doğrultusunda, 1984 yılında alınmış 550 sayılı ve 789 sayılı karara atıfta bulunarak, Maraş’ın nasıl açılacağı konusuna atıfta bulunduğunu söyledi.

“DIŞİŞLERİ BAKANININ MARAŞ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI BAĞLAYICI DEĞİL”

Dışişleri Bakanının herhangi bir bağlayıcılığı olmayan açıklamalar yaptığını söyleyen Akansoy, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çözüm ile ilgili ne kadar güçlü olduğunu herkesin bildiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi kararlarında, Kıbrıs konusunda çözümün bir federasyon üzerinden yapılacağının belirtildiğini dile getiren Akansoy, aslolan BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate alarak siyaset üretmek gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs konusunda arayış ve kavganın federasyon çerçevesinde olacağının bilinmesi gerektiğini dile getiren Akansoy, “Maraş konusunda büyük kahramanlıklar yapılıyor” dedi.

“MARAŞ KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE OLMALI”

Maraş konusunda adımlar atılabileceğini söyleyen Akansoy, atılacak adımların BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Akansoy, Maraş konusunda Yargıtayın aldığı kararın önemli olduğunu ve hep birlikte takip edileceğini söyledi ve aslolanın da bütünlüklü bir çözüme kavuşturulması olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda başlayan bir sürecin devam ettiğini ve eğer BM’nin iki lidere görüşme çağrısı olması halinde Cumhurbaşkanı’nın buna katılmamasının mümkün olamayacağını belirtti.