Akansoy: Meclis Başkanı en az 26 oyla seçilmelidir

İşte açıklama;

Mecliste yaşatılanları nasıl değerlendireceğiz? Bugün yaşananlar süpriz miydi ? Yoksa bir süredir yaşananların sonucu muydu?

Elbette öncellikle demokrasi ve hukuka sahip çıkacağız.

Meclis, yasa koyucudur. Kendi yaptığı yasalara uyarak toplumun hukuka uygun davranış sergilemesine örnek olmalıdır.

Mecliste hukuka uygun olmayan bir seçim yapmaya çalışmak demokrasiye darbedir.

Buna izin veremeyiz.

Lefke’den Dipkarpaz’a Mağusa’dan Güzelyurt’a, İskele’den Mesarya’ya, Lefkoşa’dan Lapta’ya gittiğimiz her yerde insanımız “Buna izin vermeyiniz” diyor.

CTP olarak ilk günden itibaren dikkatli ve sorumlu davrandık.

Hukuk ve demokrasi ilkelerinden taviz vermeyeceğiz, bu ülkede yaşanabilir bir ortam kuracağız dedik.

Meclis Başkanı en az 26 oyla seçilmelidir.

Hükümet olduğunu iddia edenler bu sonuçtan sorumludur.

Eğer 26’yı bulamıyorsanız o zaman erken seçime gidelim dedik.

Hayır diyorlar, ne o ne bu…

Geçersiz oyları dayatıyorlar.

“Fait accompli”, yani oldu bitti ile karar vererek, Başkan seçmek istiyorlar.

Yoktur böyle bir dünya !

Konu basittir. Algı oyunları ile, oldu bittilerle gündem değiştirmeye, arkadaşlarımızı hedef göstermeye kimsenin gücü yetmez !

Demokrasi ve hukuk için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vazgeçmek yok!