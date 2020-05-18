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Akansoy: "Mesele sadece helikoptere indirgenecek bir konu değil"

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Akansoy, yangınlara yönelik önleyici tedbirlerin öteden beri ‘ötelendiğini’ ifade ederek “Biz artık günlük refleks göstermekten kurtulmalıyız” dedi.
Akansoy: "Mesele sadece helikoptere indirgenecek bir konu değil"

BRT ekranlarında konuşan Akansoy ; “Türkiye’nin katkıları yanında Güney Kıbrıs’ın gönderdiği uçağın da önemli bir dayanışma olduğunu düşünüyorum. dedi.

Biz bunlarla yaşamaya artık öğrenmemiz lazım. Sıcaklar normalin 10 derece üzerinde. Küresel ısınmanın yarattığı bir etki bu… Biz de ona göre plan ve programımızı yapmalıyız. Biz artık günlük refleks göstermekten kurtulmalıyız. Hastane yanıyor ona koşuyoruz, ardından Koronavirüs… Ve ardından yangınlar. Yangın önleme ekipleri meselesi geçiştiriliyor hep…

İmkânlarımızı önleyici tedbir noktasında yoğunlaştırmalıyız. İyi bir planlama yapmalıyız. Yoksa bu böyle gidecek.. Salgınlar, yangınlar hayatımızı belirleyecek… Sadece helikopter de yeterli değil, Türkiye ile yakın temas, Güne ile ortaklık yapmak gerekir. Mesele sadece helikoptere de indirgenecek bir konu değil. Biz krizlere hazır değiliz. Kriz yönetiminde iyi değiliz”

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