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Akansoy: Parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmakla karşı karşıya getirecek düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışmakla suçladı.
Akansoy: Parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldı

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Asım Akansoy, "Hükümetin öngörüsüz ve iş bilmez uygulamalarla eğitime büyük zarar verdiğini" belirtti. Yetkililerin yaşanan eğitim kayıplarını gideremediğini, iş birliğinden uzak ve öğretmene sırt dönen bir tavır sergilediğini ifade eden Akansoy, "bu zihniyet eğitime zarar veriyor" dedi.

-“Parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldı”

Özel ve kamu okulları ile kırsal ve merkez okulları arasındaki eğitim farklarının derinleştiğinden bahseden Akansoy, öngörüsüz politikalarla parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldığını belirtti.

Her geçen gün eğitimdeki kaosun büyümesine rağmen siyasi kaygılarla kararlar alınmaya devam edildiğini ve öğretmen sendikalarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığını anlatan Akansoy, “Kamu okullarının altyapı sorunları da devam etmektedir. Hiçbir uyarıya kulak vermeyenler, toplumu çadırda eğitimle de tanıştırmıştır. Nitelikli ders verilemez 40 kişilik sınıflar, hiçbir pedagojik anlayışa uymayacak biçimde sadece öğretmen tasarrufu gailesiyle eğitim yapılamaz okullar yaratılmaktadır. Eğitimde verim ve kalite de yok sayılmaktadır” ifadelerini kullandı.

- “Hükümet, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmakla karşı karşıya getirecek düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyor”

Yasası’nda bugünün ihtiyaçlarına yanıt verecek ve çağa uygun hale getirilmesi için gereken onlarca unsur varken Hükümetin Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmakla karşı karşıya getirecek düzenlemeleri hayata geçirmeye çalıştığını savunan Akansoy, “CTP, bu ülkenin hiçbir kurumunun fonksiyonlarından kopartılarak işlevsiz hale getirilmesini, sonra da kapatılmasının önünün açılmasına izin vermeyecektir” dedi.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma pahasına kriteri, koşulu belli olmayan uygulamalarla tamamen partizanca bir şekilde uygulanan ‘geçici öğretmen’ sorununun çözümü yönünde en küçük bir adım atmazken, bu ülkenin temel eğitim kademesine öğretmen yetiştiren en önemli kurumunun iş yapamaz noktaya getirilmesi kabul edilemezdir.

Her zaman yaptığınızı yine yapıyorsunuz. Israrla sürdürdüğünüz plansız, programsız ve tutarsız uygulamalarınız, beceriksiz ve iş bilmez tavırlarınızla eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyorsunuz.

CTP olarak bir toplumun en temel konusu olan eğitimde yarattığınız büyük boşluğu gidereceğimizi, yarattığınız tahribatı tüm toplum örgütleri ile ortadan kaldıracağımızı belirtiriz. Eğitimde istikrar ve huzur, bir toplumun varoluşunun temelidir. Bunu ortadan kaldırmanıza izin vermeyeceğiz.”

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