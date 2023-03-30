  • BIST 4.921,22
  • Altın 1212.541
  • Dolar 19.1544
  • Euro 20.7901
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Akansoy: Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yok

» »
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, "Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yoktur." açıklamasını yaptı.
Akansoy: Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yoktur” dedi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Onaylanacak bir durum olmadığı gibi abartılacak bir durum da yoktur ortada... Bu tür olaylar marjinal gruplar açısından ne ilktir ne de son olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akansoy, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ersin Bey ne maksatla gittiğinden, kiminle görüştüğünden, neden bu kadar geniş bir kadro ile seyahat ettiğinden, Londra’da neden bulunduğundan haber versin mesela!

Halkımızdan çatır çatır kesintiyi hak görenlerin, kabul görmeyen görüşlerini anlatmak üzere bu tür “iş ola” gezilere başvurmaları son çırpınışlarından başka bir şey değil.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs Türk toplumun yarısından fazlası medyayı güvenilir bulmuyor”30 Mart 2023 Perşembe 09:29
  • 15-55 bin TL arası maaş alanlardan sadece 1 ay kesinti yapılacak!30 Mart 2023 Perşembe 09:20
  • Maliye Bakanlığı borçlandı30 Mart 2023 Perşembe 09:13
  • Ersin Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar30 Mart 2023 Perşembe 09:06
  • Dikkat Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!30 Mart 2023 Perşembe 08:56
  • Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmelerinde sona geliniyor30 Mart 2023 Perşembe 08:53
  • Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'a yapılan saldırı girişimini kınadı30 Mart 2023 Perşembe 08:47
  • Ertuğruloğlu, Tatar'a karşı yapılan protestoyu kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti30 Mart 2023 Perşembe 08:43
  • "KKTC, Rum-Yunan ikilisine ve onların içimizdeki yerli ajanları mankurtlara rağmen yoluna devam edecektir"30 Mart 2023 Perşembe 08:40
  • Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti30 Mart 2023 Perşembe 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti