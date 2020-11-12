Akansoy: "Siyasal yapı darmadağın... Ankara hükümetinin rolü büyük"

CTP'li Asım Akansoy, siyasal yapının darmadağın edildiğini vurgulayarak, bunda Ankara hükümetinin büyük rolü olduğunu ifade etti; "Dağıttıkları ortamı toparlamak için hamleleri olacaktır" dedi...
Maraş ile ilgili atılan adımların başlı başına bir tartışma konusu olduğunu söyleyen Akansoy, Maraş’la ilgili hamlelerde uluslararası hukukun dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Kapalı Maraş’ta mal sahiplerinin kim olduğunun çok açık olduğunu belirten Akansoy, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararına işaret ederek, “Kararda Maraş yönetiminin BM’ye verilmesinin yer aldığı unutulmamalıdır” dedi.
15 Kasım’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı ziyaret için ise Akansoy, Erdoğan’ın ziyaretini yorumlamayacağını ancak Maraş’taki pikniğin ‘piknik hükümeti’ne dönmesi durumu olabileceğini ifade etti.
Kuzey Kıbrıs’ta darmadığın edilmiş bir siyasal yapı olduğunu vurgulayan Akansoy, “Bu noktada Ankara hükümetinin büyük rolü var. Dağıttıkları ortamı düzeltmek için bir iki hamleleri olacaktır” dedi ve şöyle ekledi: “Hamleler olduğu da belli oluyor. UBP kurultayı süreciyle ilgili işler iyice darmadağın oldu” ifadelerini kullandı.
“Türkiye ile ilişkilerin böyle olmasını istemiyoruz” diyen Akansoy, müzakerelerle ilgili konuşması gerekenin Kıbrıs Türk otoritesi olduğunu kaydetti.
Akansoy açıklamalarına şöyle devam etti:“TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması öncelikli konu değildir. Çavuşoğlu ile herhangi bir koordinasyon gerekirse elbette olur. Bunda bir problem yok. Kıbrıslı Türkler Türkiye ile istişareye açıktır. Ancak Kıbrıs Türklerinin haklarını ileriye taşıyacak olan bizzat kendi temsilcileridir. Çavuşoğlu’nun bizim adımıza müzakerelerle konuşması doğru yöntem değildir. Bu Türkiye- KKTC ilişkilerine zarar verdiği gibi dünyaya da yanlış mesaj iletiyor.”
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