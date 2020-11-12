  • BIST 1.294
  • Altın 471,985
  • Dolar 7,8244
  • Euro 9,2477
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Akansoy: "Siyasal yapı darmadağın... Ankara hükümetinin rolü büyük"

» »
CTP'li Asım Akansoy: "Siyasal yapı darmadağın... Ankara hükümetinin rolü büyük"
Akansoy: "Siyasal yapı darmadağın... Ankara hükümetinin rolü büyük"

CTP'li Asım Akansoy, siyasal yapının darmadağın edildiğini vurgulayarak, bunda Ankara hükümetinin büyük rolü olduğunu ifade etti; "Dağıttıkları ortamı toparlamak için hamleleri olacaktır" dedi...

 

Maraş ile ilgili atılan adımların başlı başına bir tartışma konusu olduğunu söyleyen Akansoy, Maraş’la ilgili hamlelerde uluslararası hukukun dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.

 

Kapalı Maraş’ta mal sahiplerinin kim olduğunun çok açık olduğunu belirten Akansoy, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararına işaret ederek, “Kararda Maraş yönetiminin BM’ye verilmesinin yer aldığı unutulmamalıdır” dedi.

 15 Kasım’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı ziyaret için ise Akansoy, Erdoğan’ın ziyaretini yorumlamayacağını ancak Maraş’taki pikniğin ‘piknik hükümeti’ne dönmesi durumu olabileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta darmadığın edilmiş bir siyasal yapı olduğunu vurgulayan Akansoy, “Bu noktada  Ankara hükümetinin büyük rolü var. Dağıttıkları ortamı düzeltmek için bir iki hamleleri olacaktır” dedi ve şöyle ekledi: “Hamleler olduğu da belli oluyor. UBP kurultayı süreciyle ilgili işler iyice darmadağın oldu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile ilişkilerin böyle olmasını istemiyoruz” diyen Akansoy,  müzakerelerle ilgili konuşması gerekenin Kıbrıs Türk otoritesi olduğunu kaydetti.

Akansoy açıklamalarına şöyle devam etti:“TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması öncelikli konu değildir. Çavuşoğlu ile herhangi bir koordinasyon gerekirse elbette olur. Bunda bir problem yok. Kıbrıslı Türkler Türkiye ile istişareye açıktır. Ancak Kıbrıs Türklerinin haklarını ileriye taşıyacak olan bizzat kendi temsilcileridir. Çavuşoğlu’nun bizim adımıza müzakerelerle konuşması doğru yöntem değildir. Bu Türkiye- KKTC ilişkilerine zarar verdiği gibi dünyaya da yanlış mesaj iletiyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’ya Yapılacak Yeni Okul İçin Bugün Protokol İmzalanacak12 Kasım 2020 Perşembe 09:01
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 12 Kasım 2020 Perşembe )12 Kasım 2020 Perşembe 08:53
  • Ersin Tatar, Azerbaycan’ı kutladı: “Üç devlet bir milletiz”11 Kasım 2020 Çarşamba 20:56
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'ı Kutladı11 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar Komutanları Kabul Etti11 Kasım 2020 Çarşamba 19:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar ABD Başkanlığına Seçilen Biden’i Kutladı11 Kasım 2020 Çarşamba 19:06
  • KTGAB: ‘‘Kamoyununa önemli duyuru’’11 Kasım 2020 Çarşamba 19:05
  • Lefkoşa'da tartışmalı Boğa heykel kaldırıldı!11 Kasım 2020 Çarşamba 19:03
  • Siber, yeni bir siyasi partide yer alabileceğini söyledi11 Kasım 2020 Çarşamba 18:48
  • Bulutoğulları: Hepsi Bakan olmak istedi11 Kasım 2020 Çarşamba 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti