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Akansoy: Siyasi oyunlar AÖA’yı iş yapamaz hale getirdi

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Yönetim Kurulu ani bir kararla görevden alınan Atatürk Öğretmenler Akademisi’nin iş yapmaz hale getirildiğini söyledi.
Akansoy: Siyasi oyunlar AÖA’yı iş yapamaz hale getirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Yönetim Kurulu ani bir kararla görevden alınan Atatürk Öğretmenler Akademisi’nin iş yapmaz hale getirildiğini söyledi.Yazılı açıklama yapan Akansoy, plansız, programsız, öngörüsüz, iş bilmez uygulamaların, genel eğitim sisteminde olduğu gibi yükseköğretim kademesinde de ciddi sorunlar yaratmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, AÖA üzerinden oynadığı siyasi oyunlarla, bu ülkenin temel eğitim kademesine öğretmen yetiştiren en önemli kurumunu iş yapamaz hale getirmiştir” dedi.

Akansoy, “Hukuk tanımaz, özerkliğe önem vermez yaklaşımlarıyla ülkeyi yönettiğini zanneden UBD-DP-YDP Hükümeti, şimdi de kendi atadığı AÖA Yönetim Kurulu’nu gerekçe göstermeksizin görevden almıştır” diyerek, hükümetin böylelikle akademinin işlevsiz, bundan önce yapılan işlemleri de sorgulanır hale getirdiğini söyledi.

CTP’nin, tarihsel ve kültürel değerinin yanında ilkokul kademesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren, bu yönüyle önemli bir misyona sahip olan AÖA’nın yok sayılmasına, işlevsiz hale getirilmesine ve sonuçta da kapatılmasına geçmişten bugüne hep karşı durduğunu belirten Akansoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysa, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin ısrarla sürdürdüğü bu yönetim anlayışının hem genel eğitim sisteminde hem de yükseköğretimde açtığı derin yaralar ortadadır. CTP için, bu toplumun öz değerleri ile oluşturulmuş olan akademinin geliştirilmesi olmazsa olmazdır ve tüm çalışmalarını bu temel ilke üzerinden yürütmektedir. CTP, AÖA’nın partizan yaklaşımlardan uzak, bilimsel değerler ve ortak toplumsal akıl ışığında geliştirilmesi için çaba içerisindedir.”Akansoy, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrımız akademiyi kapatma noktasına getiren bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ni işlevsiz hale getirecek kararları vakit kaybetmeksizin geri almasıdır” dedi. Kaynak: “Siyasi oyunlar AÖA’yı iş yapamaz hale getirdi” 

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