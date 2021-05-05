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Akansoy: Sn Tatar kimdir bu çatlak sesler ?

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CTP milletvekili Asım Akansoy Cumhurbaşkanı Tatar'a kimden bahsettiğini sordu...
Akansoy: Sn Tatar kimdir bu çatlak sesler ?

İşte açıklama;

Sizden farklı düşünen halkın büyük çoğunluğunu çatlak ses olarak niteleme, ötekileştirme hakkınız yoktur.

Kıbrıslı Türkler sizin arzularınızın kölesi olmayacaktır. Mümkün olanın ve karşılıklı kabul edilebilirin yolunda yürüyeceklerdir.

Selefiniz onbinlerin katıldığı mitingleri, sinek vızıltısı olarak nitelemişti. Kazanan sonuçta kendisi değil halk oldu.

Şimdi de öyle olacak.

“Onların düşüncelerinde bir değişiklik yok. Fakat bizim içimizdeki bazı çatlak sesler halen gerçeği göremiyor.” Tatar.

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