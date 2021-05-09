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Akansoy sordu: Geçiş noktaları sonsuza dek kapalı mı kalacak ?

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"Covid-19'un etkileri devam eder, aşı çalışmaları sürerken toplumlar arası sosyal, ekonomik vd. ilişkiler açısından oldukça önemli olan geçiş noktalarının açılması konusunda, siyasi yönetimin bir yol haritası var mıdır?"
Akansoy sordu: Geçiş noktaları sonsuza dek kapalı mı kalacak ?

İşte açıklama;

Covid-19'un etkileri devam eder, aşı çalışmaları sürerken toplumlar arası sosyal, ekonomik vd. ilişkiler açısından oldukça önemli olan geçiş noktalarının açılması konusunda, siyasi yönetimin bir yol haritası var mıdır?

Özellikle Arasta, Mağusa, Lefkoşa...tüm esnafının bir an önce açılması yönündeki taleplerine karşın, Cumhurbaşkanlığı herhangi bir adım atmayı, kademeli bir açılmaya yönelmeyi düşünüyor mu?

İki Toplumlu Sağlık Komitesinin her ne kadar bu yönde olumlu, ortak görüşü olsa dahi, bu konu istek, irade ve samimi diyalog ile çözülebilecek bir konudur. Şartların tamamen düzelmesini beklemek ve konuyu salt sağlık koşullarına indirgeyerek Sağlık Üst Komitesinin arkasına saklanmak marifet değildir.

Son dönemde karşılıklı sataşmalarla diyalog yerine kamuoyu üzerinden sert tartışmalar yapmayı tercih eden Sn. Tatar ve Sn Anastasiadis, ne ilginçtir her şeyi bırakıp toplumlar arası güveni zayıflatmaya yöneldiler.

Kıbrıslı Rum yönetimi bir süre önce, yeni bir sisteme geçerek, aşılı veya pcr'lı veya hastalığı geçirmiş kişilere yönelik belirli kategorilere bağlı yeni uygulamalar geliştirdi.

Biz rutin uygulamaları sürdürüyoruz.

Bu noktada, aşı ve/veya pcr gözetilmesi kaydıyla, geçişlerin süratle başlatılması yönünde Sayın Tatar bir düşünce içerisinde mi?

Bu noktaların açılmasının yaratacağı ekonomik dinamizmin bilincinde midir ?

Sn Saner ve kabinesi, para bulma derdi ile toplumu maaş ödemeler konusunda gererken, geçiş noktalarının açılması ile özel sektörün rahatlamasını doğuracak ekonomik aktiviteyi öngörüyor mu ? Bunun kamu maliyesine olumlu etkisi olacağını düşünüyor mu?

Böyle bir vizyonları var mı? Yoksa ölü gözünden yaş mı bekliyoruz...

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