  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Akansoy: Şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün çöküyor

» »
Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar.
Akansoy: Şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün çöküyor

İşte açıklama;

“Birileri, federasyon yerine Türkiye’ye ilhak olalım diye açıklama yapmış.

UBP’nin derin elemanı, müdahale operasyonlarının koordinatörü, Tatar’ın vazgeçilmezi olan bu kişinin BRTK’nın başında olması başlı başına büyük bir toplumsal zaafiyettir

Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar.

Haysiyetsizlik.
Ama..
O kadar kolay değil !”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da 500 yataklı hastane için teknik çalışmalar gerçekleştirdi27 Mart 2021 Cumartesi 15:07
  • Tatar'dan Berat Kandili mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 14:48
  • Vakıflar İdaresi'nden cami saldırısı hakkında açıklama27 Mart 2021 Cumartesi 14:47
  • GİKAD Başkanlığı'na İçim Kavuklu Seçildi27 Mart 2021 Cumartesi 14:04
  • Akansoy ailesinden 5 şehit Muratağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi27 Mart 2021 Cumartesi 14:03
  • Kahire'de bina çöktü: 8 ölü27 Mart 2021 Cumartesi 13:30
  • Erhürman'dan Hellim açıklaması27 Mart 2021 Cumartesi 12:51
  • Özer Kanlı:Federasyon olacaksa Türkiye'ye bağlanmayı tercih etmeliyiz27 Mart 2021 Cumartesi 12:33
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?27 Mart 2021 Cumartesi 12:19
  • Ekonomi Bakanı farklı Müsteşarı farklı söylüyor27 Mart 2021 Cumartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti