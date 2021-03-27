Akansoy: Şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün çöküyor

Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar.

İşte açıklama;

“Birileri, federasyon yerine Türkiye’ye ilhak olalım diye açıklama yapmış.

UBP’nin derin elemanı, müdahale operasyonlarının koordinatörü, Tatar’ın vazgeçilmezi olan bu kişinin BRTK’nın başında olması başlı başına büyük bir toplumsal zaafiyettir

Ayrılıkçı, aşırı milliyetçi, şoven çevrelerin iki ayrı devlet tezleri her geçen gün daha da çökerken, gerek diplomatik düzeyde gerekse kamuoyuna dönük ilhak söylemlerini yükseltmekten utanmıyorlar.

Haysiyetsizlik.

Ama..

O kadar kolay değil !”